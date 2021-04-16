https://ria.ru/20210416/istyazanie-1728535556.html
В Кузбассе отчим истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги
В Кузбассе отчим истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги
Отчим в Новокузнецком районе Кемеровской области истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги, по данному факту возбуждено дело, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:05
2021-04-16T11:05
2021-04-16T11:05
россия
новокузнецкий район
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
КЕМЕРОВО, 16 апр - РИА Новости. Отчим в Новокузнецком районе Кемеровской области истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги, по данному факту возбуждено дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Следователи предъявили обвинение в совершении преступления по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) 32-летнему жителю Новокузнецкого района.Уточняется, что семья состояла на профилактическом учете. Инспекторы ПДН проверили нахождение ребенка по месту проживания. Двери открыл супруг, а женщина, узнав о прибытии сотрудников полиции, спряталась с сыном в подполье, боясь, что ребенка заберут из семьи. Во время беседы с полицейскими мужчина признался, что жена с пасынком спрятались."У мальчика были обнаружены ожоги, его изъяли из семьи и госпитализировали. Он рассказал, что повреждения ему причинил отчим. Мужчина задержан, со следствием он сотрудничает, вину признает", – добавили в ведомстве.На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/proisshestviya-1728113856.html
https://ria.ru/20210403/arest-1604111353.html
россия
новокузнецкий район
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новокузнецкий район, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 16 апр - РИА Новости.
Отчим в Новокузнецком районе Кемеровской области
истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги, по данному факту возбуждено дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ
по региону.
Следователи предъявили обвинение в совершении преступления по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) 32-летнему жителю Новокузнецкого района.
"По версии следствия, в апреле текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, неоднократно прижигал горячей поверхностью утюга руки и ноги 11-летнему пасынку. Мальчик на протяжении нескольких дней не ходил в школу, преподаватели сообщили об этом в полицию", – говорится в сообщении.
Уточняется, что семья состояла на профилактическом учете. Инспекторы ПДН проверили нахождение ребенка по месту проживания. Двери открыл супруг, а женщина, узнав о прибытии сотрудников полиции, спряталась с сыном в подполье, боясь, что ребенка заберут из семьи. Во время беседы с полицейскими мужчина признался, что жена с пасынком спрятались.
"У мальчика были обнаружены ожоги, его изъяли из семьи и госпитализировали. Он рассказал, что повреждения ему причинил отчим. Мужчина задержан, со следствием он сотрудничает, вину признает", – добавили в ведомстве.
На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.