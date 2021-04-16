https://ria.ru/20210416/istyazanie-1728535556.html

В Кузбассе отчим истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги

В Кузбассе отчим истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги

Отчим в Новокузнецком районе Кемеровской области истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги, по данному факту возбуждено дело, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:05

2021-04-16T11:05

2021-04-16T11:05

россия

новокузнецкий район

кемеровская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

КЕМЕРОВО, 16 апр - РИА Новости. Отчим в Новокузнецком районе Кемеровской области истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги, по данному факту возбуждено дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Следователи предъявили обвинение в совершении преступления по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) 32-летнему жителю Новокузнецкого района.Уточняется, что семья состояла на профилактическом учете. Инспекторы ПДН проверили нахождение ребенка по месту проживания. Двери открыл супруг, а женщина, узнав о прибытии сотрудников полиции, спряталась с сыном в подполье, боясь, что ребенка заберут из семьи. Во время беседы с полицейскими мужчина признался, что жена с пасынком спрятались."У мальчика были обнаружены ожоги, его изъяли из семьи и госпитализировали. Он рассказал, что повреждения ему причинил отчим. Мужчина задержан, со следствием он сотрудничает, вину признает", – добавили в ведомстве.На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/proisshestviya-1728113856.html

https://ria.ru/20210403/arest-1604111353.html

россия

новокузнецкий район

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новокузнецкий район, кемеровская область, происшествия