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В Кузбассе отчим истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги
В Кузбассе отчим истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги
Отчим в Новокузнецком районе Кемеровской области истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги, по данному факту возбуждено дело, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:05
2021-04-16T11:05
россия
новокузнецкий район
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 16 апр - РИА Новости. Отчим в Новокузнецком районе Кемеровской области истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги, по данному факту возбуждено дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Следователи предъявили обвинение в совершении преступления по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) 32-летнему жителю Новокузнецкого района.Уточняется, что семья состояла на профилактическом учете. Инспекторы ПДН проверили нахождение ребенка по месту проживания. Двери открыл супруг, а женщина, узнав о прибытии сотрудников полиции, спряталась с сыном в подполье, боясь, что ребенка заберут из семьи. Во время беседы с полицейскими мужчина признался, что жена с пасынком спрятались."У мальчика были обнаружены ожоги, его изъяли из семьи и госпитализировали. Он рассказал, что повреждения ему причинил отчим. Мужчина задержан, со следствием он сотрудничает, вину признает", – добавили в ведомстве.На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/proisshestviya-1728113856.html
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россия
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россия, новокузнецкий район, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе отчим истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги

11:05 16.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КЕМЕРОВО, 16 апр - РИА Новости. Отчим в Новокузнецком районе Кемеровской области истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги, по данному факту возбуждено дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Следователи предъявили обвинение в совершении преступления по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) 32-летнему жителю Новокузнецкого района.
"По версии следствия, в апреле текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, неоднократно прижигал горячей поверхностью утюга руки и ноги 11-летнему пасынку. Мальчик на протяжении нескольких дней не ходил в школу, преподаватели сообщили об этом в полицию", – говорится в сообщении.
Уточняется, что семья состояла на профилактическом учете. Инспекторы ПДН проверили нахождение ребенка по месту проживания. Двери открыл супруг, а женщина, узнав о прибытии сотрудников полиции, спряталась с сыном в подполье, боясь, что ребенка заберут из семьи. Во время беседы с полицейскими мужчина признался, что жена с пасынком спрятались.
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"У мальчика были обнаружены ожоги, его изъяли из семьи и госпитализировали. Он рассказал, что повреждения ему причинил отчим. Мужчина задержан, со следствием он сотрудничает, вину признает", – добавили в ведомстве.
На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
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