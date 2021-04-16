https://ria.ru/20210416/investproekty-1728645770.html

ВЭБ намерен к 2025 году реализовать инвестпроекты на 10 трлн рублей

ВЭБ намерен к 2025 году реализовать инвестпроекты на 10 трлн рублей

ВЭБ.РФ намерен с помощью новой бизнес-модели реализовать инвестиционные проекты на 10 триллионов рублей к концу 2025 года, а также брать на себя более... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:24

2021-04-16T19:24

2021-04-16T19:24

дмитрий григоренко

вэб

игорь шувалов

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВЭБ.РФ намерен с помощью новой бизнес-модели реализовать инвестиционные проекты на 10 триллионов рублей к концу 2025 года, а также брать на себя более перспективные задачи и активно участвовать в реализации фронтальных стратегий, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.По данным госкорпорации, для выполнения национальных целей развития ВЭБ должен выступить в роли интегратора приоритетных проектов, создать клиентоцентричную систему поддержки бизнеса, а также снять возможные риски экономических циклов или сложных этапов проектов."Группа ВЭБ.РФ выступает ключевым партнером государства и бизнеса, обеспечивающим комплексную поддержку приоритетных для экономики направлений развития", - заключил заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства, председатель набсовета ВЭБа Дмитрий Григоренко.ВЭБ проведет внутреннюю реформу для увеличения эффективности работы, а также создаст крупный инвестиционный блок: в рамках пересмотра стратегии ВЭБ намерен стать инвестиционным акселератором.

https://ria.ru/20210413/investitsii-1728052658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий григоренко, вэб, игорь шувалов, новости компаний - экономика