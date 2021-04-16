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ВЭБ намерен к 2025 году реализовать инвестпроекты на 10 трлн рублей
ВЭБ намерен к 2025 году реализовать инвестпроекты на 10 трлн рублей
ВЭБ.РФ намерен с помощью новой бизнес-модели реализовать инвестиционные проекты на 10 триллионов рублей к концу 2025 года, а также брать на себя более... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:24
2021-04-16T19:24
дмитрий григоренко
вэб
игорь шувалов
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВЭБ.РФ намерен с помощью новой бизнес-модели реализовать инвестиционные проекты на 10 триллионов рублей к концу 2025 года, а также брать на себя более перспективные задачи и активно участвовать в реализации фронтальных стратегий, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.По данным госкорпорации, для выполнения национальных целей развития ВЭБ должен выступить в роли интегратора приоритетных проектов, создать клиентоцентричную систему поддержки бизнеса, а также снять возможные риски экономических циклов или сложных этапов проектов."Группа ВЭБ.РФ выступает ключевым партнером государства и бизнеса, обеспечивающим комплексную поддержку приоритетных для экономики направлений развития", - заключил заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства, председатель набсовета ВЭБа Дмитрий Григоренко.ВЭБ проведет внутреннюю реформу для увеличения эффективности работы, а также создаст крупный инвестиционный блок: в рамках пересмотра стратегии ВЭБ намерен стать инвестиционным акселератором.
https://ria.ru/20210413/investitsii-1728052658.html
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дмитрий григоренко, вэб, игорь шувалов, новости компаний - экономика

ВЭБ намерен к 2025 году реализовать инвестпроекты на 10 трлн рублей

19:24 16.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд национального института развития "ВЭБ.РФ"
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВЭБ.РФ намерен с помощью новой бизнес-модели реализовать инвестиционные проекты на 10 триллионов рублей к концу 2025 года, а также брать на себя более перспективные задачи и активно участвовать в реализации фронтальных стратегий, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.
"ВЭБ готов брать на себя более амбициозные задачи и активно участвовать в реализации фронтальных стратегий правительства. Новая бизнес-модель ВЭБ.РФ позволит при наличии капитала и ликвидности реализовать инвестиционные проекты на 10 триллионов рублей к концу 2025 года", - сказал он.
По данным госкорпорации, для выполнения национальных целей развития ВЭБ должен выступить в роли интегратора приоритетных проектов, создать клиентоцентричную систему поддержки бизнеса, а также снять возможные риски экономических циклов или сложных этапов проектов.
"Группа ВЭБ.РФ выступает ключевым партнером государства и бизнеса, обеспечивающим комплексную поддержку приоритетных для экономики направлений развития", - заключил заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства, председатель набсовета ВЭБа Дмитрий Григоренко.
ВЭБ проведет внутреннюю реформу для увеличения эффективности работы, а также создаст крупный инвестиционный блок: в рамках пересмотра стратегии ВЭБ намерен стать инвестиционным акселератором.
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