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Мишустин оценил перспективы интеграции с Белоруссией
Мишустин оценил перспективы интеграции с Белоруссией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что Россия и Белоруссия смогут наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, использовать... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:45
2021-04-16T15:46
россия
михаил мишустин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что Россия и Белоруссия смогут наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, использовать его возможности для повышения эффективности экономик двух стран."Интеграционные взаимодействие в Союзном государстве, которое мы сегодня уже подробно обсуждали, в том числе и с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, - важнейший вопрос. Мы абсолютно уверены, что мы сможем его наращивать абсолютно независимо и, как мы сегодня говорили, использовать возможности этого взаимодействия, интеграции для обеих сторон, чтобы улучшать эффективность наших экономик", - заявил Мишустин в пятницу на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.
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россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире

Мишустин оценил перспективы интеграции с Белоруссией

15:45 16.04.2021 (обновлено: 15:46 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи во Дворце Независимости в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что Россия и Белоруссия смогут наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, использовать его возможности для повышения эффективности экономик двух стран.
"Интеграционные взаимодействие в Союзном государстве, которое мы сегодня уже подробно обсуждали, в том числе и с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, - важнейший вопрос. Мы абсолютно уверены, что мы сможем его наращивать абсолютно независимо и, как мы сегодня говорили, использовать возможности этого взаимодействия, интеграции для обеих сторон, чтобы улучшать эффективность наших экономик", - заявил Мишустин в пятницу на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.
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