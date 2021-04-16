https://ria.ru/20210416/integratsiya-1728603975.html

Мишустин оценил перспективы интеграции с Белоруссией

Мишустин оценил перспективы интеграции с Белоруссией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что Россия и Белоруссия смогут наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, использовать... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:45

2021-04-16T15:45

2021-04-16T15:46

россия

михаил мишустин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что Россия и Белоруссия смогут наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, использовать его возможности для повышения эффективности экономик двух стран."Интеграционные взаимодействие в Союзном государстве, которое мы сегодня уже подробно обсуждали, в том числе и с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, - важнейший вопрос. Мы абсолютно уверены, что мы сможем его наращивать абсолютно независимо и, как мы сегодня говорили, использовать возможности этого взаимодействия, интеграции для обеих сторон, чтобы улучшать эффективность наших экономик", - заявил Мишустин в пятницу на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.

https://ria.ru/20210416/granitsa-1728596972.html

россия

белоруссия

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россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире