https://ria.ru/20210416/integratsiya-1728603975.html
Мишустин оценил перспективы интеграции с Белоруссией
Мишустин оценил перспективы интеграции с Белоруссией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что Россия и Белоруссия смогут наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, использовать... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:45
2021-04-16T15:45
2021-04-16T15:46
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михаил мишустин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что Россия и Белоруссия смогут наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, использовать его возможности для повышения эффективности экономик двух стран."Интеграционные взаимодействие в Союзном государстве, которое мы сегодня уже подробно обсуждали, в том числе и с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, - важнейший вопрос. Мы абсолютно уверены, что мы сможем его наращивать абсолютно независимо и, как мы сегодня говорили, использовать возможности этого взаимодействия, интеграции для обеих сторон, чтобы улучшать эффективность наших экономик", - заявил Мишустин в пятницу на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.
https://ria.ru/20210416/granitsa-1728596972.html
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