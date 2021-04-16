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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210416/infoservis-1728589635.html
В Москве заработает инфосервис с графиком отключений горячей воды
В Москве заработает инфосервис с графиком отключений горячей воды
Информационный сервис, с помощью которого москвичи смогут узнать график отключений горячей воды, заработает после 20 апреля, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:52
2021-04-16T14:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Информационный сервис, с помощью которого москвичи смогут узнать график отключений горячей воды, заработает после 20 апреля, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Сервис будет размещен на сайтах МОЭК и МОЭК Онлайн, на официальном портале правительства Москвы, в мобильном приложении "Моя Москва"."Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ", — рассказал Бирюков.Заммэра напомнил, что плановые отключения горячей воды, необходимые для качественной подготовки к отопительному сезону, начнутся в столице с 11 мая."Горячее водоснабжение отключается на срок до 10 дней, это необходимо для проведения профилактических работ на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения. До 1 сентября будут выполнены гидравлические испытания на более 16 тысячах километров сетей, что позволит предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей", — добавил он.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что для проведения гидравлических испытаний и необходимых ремонтов из эксплуатации поочередно выводятся участки тепловых сетей. В результате на тепловые пункты временно прекращается подача теплоносителя, обеспечивающего нагрев воды.
https://realty.ria.ru/20210416/pereplanirovka-1728577847.html
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петр бирюков

В Москве заработает инфосервис с графиком отключений горячей воды

14:52 16.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Информационный сервис, с помощью которого москвичи смогут узнать график отключений горячей воды, заработает после 20 апреля, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Сервис будет размещен на сайтах МОЭК и МОЭК Онлайн, на официальном портале правительства Москвы, в мобильном приложении "Моя Москва".
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"Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ", — рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что плановые отключения горячей воды, необходимые для качественной подготовки к отопительному сезону, начнутся в столице с 11 мая.
"Горячее водоснабжение отключается на срок до 10 дней, это необходимо для проведения профилактических работ на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения. До 1 сентября будут выполнены гидравлические испытания на более 16 тысячах километров сетей, что позволит предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей", — добавил он.
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Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что для проведения гидравлических испытаний и необходимых ремонтов из эксплуатации поочередно выводятся участки тепловых сетей. В результате на тепловые пункты временно прекращается подача теплоносителя, обеспечивающего нагрев воды.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр Бирюков
 
 
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