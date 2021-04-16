https://ria.ru/20210416/infoservis-1728589635.html

В Москве заработает инфосервис с графиком отключений горячей воды

В Москве заработает инфосервис с графиком отключений горячей воды

Информационный сервис, с помощью которого москвичи смогут узнать график отключений горячей воды, заработает после 20 апреля, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:52

2021-04-16T14:52

2021-04-16T14:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Информационный сервис, с помощью которого москвичи смогут узнать график отключений горячей воды, заработает после 20 апреля, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Сервис будет размещен на сайтах МОЭК и МОЭК Онлайн, на официальном портале правительства Москвы, в мобильном приложении "Моя Москва"."Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ", — рассказал Бирюков.Заммэра напомнил, что плановые отключения горячей воды, необходимые для качественной подготовки к отопительному сезону, начнутся в столице с 11 мая."Горячее водоснабжение отключается на срок до 10 дней, это необходимо для проведения профилактических работ на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения. До 1 сентября будут выполнены гидравлические испытания на более 16 тысячах километров сетей, что позволит предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей", — добавил он.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что для проведения гидравлических испытаний и необходимых ремонтов из эксплуатации поочередно выводятся участки тепловых сетей. В результате на тепловые пункты временно прекращается подача теплоносителя, обеспечивающего нагрев воды.

https://realty.ria.ru/20210416/pereplanirovka-1728577847.html

https://realty.ria.ru/20210416/pereplata-1728525599.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков