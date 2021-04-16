https://ria.ru/20210416/gugl-1728594663.html

В Госдуме надеются на диалог с Google

В Госдуме надеются на диалог с Google

Председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев по итогам заседания с участием... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:11

2021-04-16T15:11

2021-04-16T15:11

василий пискарев

google

госдума рф

технологии

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев по итогам заседания с участием представителей Google выразил надежду, что контакт с компанией будет взаимовыгоден."Самое главное, что Google приняли наше приглашение, они проявили заинтересованность в нашем диалоге... Мы убедились, что они готовы работать и дальше... Надеемся, что контакт будет взаимовыгодным",- сказал парламентарий.В Google также подчеркнули, что не хотят терять российскую аудиторию, отметил Пискарев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/twitter-1604249335.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, google, госдума рф, технологии, общество