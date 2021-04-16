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В Госдуме надеются на диалог с Google
В Госдуме надеются на диалог с Google
Председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев по итогам заседания с участием... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:11
2021-04-16T15:11
2021-04-16T15:11
василий пискарев
google
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев по итогам заседания с участием представителей Google выразил надежду, что контакт с компанией будет взаимовыгоден."Самое главное, что Google приняли наше приглашение, они проявили заинтересованность в нашем диалоге... Мы убедились, что они готовы работать и дальше... Надеемся, что контакт будет взаимовыгодным",- сказал парламентарий.В Google также подчеркнули, что не хотят терять российскую аудиторию, отметил Пискарев.
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