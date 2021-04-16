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В Белоруссии предложили облегчить перемещение через границу с Россией
В Белоруссии предложили облегчить перемещение через границу с Россией
Премьер Белоруссии Роман Головченко предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину в условиях пандемии коронавируса COVID-19 организовать свободное перемещение РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:20
2021-04-16T15:45
роман головченко
михаил мишустин
минск
россия
белоруссия
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину в условиях пандемии коронавируса COVID-19 организовать свободное перемещение через границу "в деловых целях".В пятницу в Минске проходят переговоры Головченко и Мишустина."Конечно, сдерживающим фактором для экономики является медленное восстановление свободного движения через белорусско-российскую границу. Поэтому, Михаил Владимирович - мы с вами об этом говорили - с учетом, конечно, обстановки в сфере ситуации с вирусом, необходимо выходить на нормальный, "доковидный" режим транспортного сообщения, с учетом санитарно-эпидемиологических мер. Возможно, на первом этапе целесообразно продумать организацию свободного перемещения в деловых целях", - сказал Головченко.Он считает, что такой шаг придаст дополнительный импульс межрегиональным отношениям и послужит хорошим сигналом деловому сообществу по развитию сотрудничества двух стран.
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роман головченко, михаил мишустин, минск, россия, белоруссия

В Белоруссии предложили облегчить перемещение через границу с Россией

15:20 16.04.2021 (обновлено: 15:45 16.04.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину в условиях пандемии коронавируса COVID-19 организовать свободное перемещение через границу "в деловых целях".
В пятницу в Минске проходят переговоры Головченко и Мишустина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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"Конечно, сдерживающим фактором для экономики является медленное восстановление свободного движения через белорусско-российскую границу. Поэтому, Михаил Владимирович - мы с вами об этом говорили - с учетом, конечно, обстановки в сфере ситуации с вирусом, необходимо выходить на нормальный, "доковидный" режим транспортного сообщения, с учетом санитарно-эпидемиологических мер. Возможно, на первом этапе целесообразно продумать организацию свободного перемещения в деловых целях", - сказал Головченко.
Он считает, что такой шаг придаст дополнительный импульс межрегиональным отношениям и послужит хорошим сигналом деловому сообществу по развитию сотрудничества двух стран.
 
Роман ГоловченкоМихаил МишустинМинскРоссияБелоруссия
 
 
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