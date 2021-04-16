https://ria.ru/20210416/granitsa-1728596972.html

В Белоруссии предложили облегчить перемещение через границу с Россией

В Белоруссии предложили облегчить перемещение через границу с Россией

Премьер Белоруссии Роман Головченко предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину в условиях пандемии коронавируса COVID-19 организовать свободное перемещение РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:20

2021-04-16T15:20

2021-04-16T15:45

роман головченко

михаил мишустин

минск

россия

белоруссия

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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину в условиях пандемии коронавируса COVID-19 организовать свободное перемещение через границу "в деловых целях".В пятницу в Минске проходят переговоры Головченко и Мишустина."Конечно, сдерживающим фактором для экономики является медленное восстановление свободного движения через белорусско-российскую границу. Поэтому, Михаил Владимирович - мы с вами об этом говорили - с учетом, конечно, обстановки в сфере ситуации с вирусом, необходимо выходить на нормальный, "доковидный" режим транспортного сообщения, с учетом санитарно-эпидемиологических мер. Возможно, на первом этапе целесообразно продумать организацию свободного перемещения в деловых целях", - сказал Головченко.Он считает, что такой шаг придаст дополнительный импульс межрегиональным отношениям и послужит хорошим сигналом деловому сообществу по развитию сотрудничества двух стран.

https://ria.ru/20210416/integratsiya-1728558207.html

минск

россия

белоруссия

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роман головченко, михаил мишустин, минск, россия, белоруссия