https://ria.ru/20210416/genotsid-1728613789.html

ГП Белоруссии попросила делиться сведениями о геноциде в годы ВОВ

ГП Белоруссии попросила делиться сведениями о геноциде в годы ВОВ

Генпрокуратура Белоруссии просит граждан страны и иностранцев делиться данными о геноциде против жителей республики в годы Великой Отечественной войны в рамках... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:36

2021-04-16T16:36

2021-04-16T16:55

россия

александр лукашенко

генеральная прокуратура рф

германия

в мире

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/95906/09/959060931_0:244:1450:1060_1920x0_80_0_0_5881c00c004cd00ef0ce1517c32fb380.jpg

МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии просит граждан страны и иностранцев делиться данными о геноциде против жителей республики в годы Великой Отечественной войны в рамках возбужденного уголовного дела, заявила в пятницу начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности ведомства Анжелика Курчак."Обращаемся ко всем гражданам Беларуси и других стран с просьбой направлять в Генеральную прокуратуру документы, материалы, заявления, иную информацию о действиях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями по уничтожению гражданского населения Беларуси, иных фактах геноцида в исследуемый период времени", - отметила она.Данное заявление Курчак в связи с расследованием уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период публикует официальный Telegram-канал Генпрокуратуры.В марте, по итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что ведомство планирует возбудить дело из-за геноцида белорусского народа во время войны и поставить вопрос в рамках международных договоров о выдаче некоторых преступников, которые еще живы. В апреле он сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения страны в годы Великой Отечественной войны. Позже генпрокурор говорил, что белорусская сторона планирует запросить правовую помощь у РФ, ФРГ и других стран при расследовании уголовного дела. Кроме того, по его словам, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности подозреваемых лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали ранее уголовные дела в отношении военных преступников.

https://ria.ru/20201120/arkhivy-1585481649.html

россия

германия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, германия, в мире, белоруссия