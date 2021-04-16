ГП Белоруссии попросила делиться сведениями о геноциде в годы ВОВ
16:36 16.04.2021 (обновлено: 16:55 16.04.2021)
МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии просит граждан страны и иностранцев делиться данными о геноциде против жителей республики в годы Великой Отечественной войны в рамках возбужденного уголовного дела, заявила в пятницу начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности ведомства Анжелика Курчак.
"Обращаемся ко всем гражданам Беларуси и других стран с просьбой направлять в Генеральную прокуратуру документы, материалы, заявления, иную информацию о действиях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями по уничтожению гражданского населения Беларуси, иных фактах геноцида в исследуемый период времени", - отметила она.
Данное заявление Курчак в связи с расследованием уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период публикует официальный Telegram-канал Генпрокуратуры.
В марте, по итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что ведомство планирует возбудить дело из-за геноцида белорусского народа во время войны и поставить вопрос в рамках международных договоров о выдаче некоторых преступников, которые еще живы. В апреле он сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения страны в годы Великой Отечественной войны. Позже генпрокурор говорил, что белорусская сторона планирует запросить правовую помощь у РФ, ФРГ и других стран при расследовании уголовного дела. Кроме того, по его словам, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности подозреваемых лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали ранее уголовные дела в отношении военных преступников.