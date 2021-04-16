https://ria.ru/20210416/familiya-1728510235.html

Байден в речи о России перепутал фамилию Путина

Байден в речи о России перепутал фамилию Путина

Президент США Джо Байден в речи о России дважды оговорился — в частности, неправильно произнес фамилию российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T05:45

2021-04-16T05:45

2021-04-16T10:33

россия

джо байден

владимир путин

москва

сша

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в речи о России дважды оговорился — в частности, неправильно произнес фамилию российского лидера Владимира Путина.Так, сперва Байден перепутал эскалацию и вакцинацию. "США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией", — сказал он.А затем, упоминая российского коллегу, произнес что-то вроде "президент Клутин". Впрочем, сразу исправился.Американский президент довольно часто допускает неумышленные оговорки — так что даже считает себя "машиной ляпов". Например, в марте он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, а в сентябре, еще до выборов, заявлял, что от COVID-19 в США умрут 200 миллионов человек — хотя, скорее всего, имел в виду, что к тому моменту жертвами коронавируса стали уже 200 тысяч американцев.

https://ria.ru/20210401/bayden-1603800244.html

россия

москва

сша

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россия, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире