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Байден в речи о России перепутал фамилию Путина
Байден в речи о России перепутал фамилию Путина
Президент США Джо Байден в речи о России дважды оговорился — в частности, неправильно произнес фамилию российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T05:45
2021-04-16T10:33
россия
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в речи о России дважды оговорился — в частности, неправильно произнес фамилию российского лидера Владимира Путина.Так, сперва Байден перепутал эскалацию и вакцинацию. "США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией", — сказал он.А затем, упоминая российского коллегу, произнес что-то вроде "президент Клутин". Впрочем, сразу исправился.Американский президент довольно часто допускает неумышленные оговорки — так что даже считает себя "машиной ляпов". Например, в марте он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, а в сентябре, еще до выборов, заявлял, что от COVID-19 в США умрут 200 миллионов человек — хотя, скорее всего, имел в виду, что к тому моменту жертвами коронавируса стали уже 200 тысяч американцев.
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россия, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире

Байден в речи о России перепутал фамилию Путина

05:45 16.04.2021 (обновлено: 10:33 16.04.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в речи о России дважды оговорился — в частности, неправильно произнес фамилию российского лидера Владимира Путина.
Так, сперва Байден перепутал эскалацию и вакцинацию.
"США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией", — сказал он.
А затем, упоминая российского коллегу, произнес что-то вроде "президент Клутин". Впрочем, сразу исправился.
Американский президент довольно часто допускает неумышленные оговорки — так что даже считает себя "машиной ляпов". Например, в марте он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, а в сентябре, еще до выборов, заявлял, что от COVID-19 в США умрут 200 миллионов человек — хотя, скорее всего, имел в виду, что к тому моменту жертвами коронавируса стали уже 200 тысяч американцев.
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