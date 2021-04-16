https://ria.ru/20210416/ekstremizm-1728641210.html

Прокуратура Москвы попросила признать ФБК* экстремистской организацией

Прокуратура Москвы попросила признать ФБК* экстремистской организацией

Московская прокуратура направила в суд иск о признании экстремистскими организаций ФБК*, ФЗПГ* и "Штабы Навального". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-16T18:56

2021-04-16T18:56

2021-04-17T01:53

генеральная прокуратура рф

московский городской суд

фонд борьбы с коррупцией

москва

общество

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Московская прокуратура направила в суд иск о признании экстремистскими организаций ФБК*, ФЗПГ* и "Штабы Навального". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Подчеркивается, что прокуратура Москвы провела проверку НКО ФБК*, ФЗПГ* и "Штабы Навального" по поручению Генпрокуратуры."По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций "ФБК"*, "ФЗПГ"*, "Штабы Навального"", — сообщает ведомство.Поясняется, что решение об иске связан с фактическим осуществлением перечисленными организациями экстремистской деятельности. В частности, заявили в московской прокуратуре, эти НКО "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".Кроме того, в информации ведомства фактическими целями указанных организацию называются создание условий для изменения основ конституционного строя, включая применение сценария цветной революции."При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной", — пояснили в прокуратуре.*Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20210416/zelenskiy-1728604394.html

https://ria.ru/20210414/delo-1728187162.html

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2021

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генеральная прокуратура рф, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, москва, общество