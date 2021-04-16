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Прокуратура Москвы попросила признать ФБК* экстремистской организацией
Прокуратура Москвы попросила признать ФБК* экстремистской организацией
Московская прокуратура направила в суд иск о признании экстремистскими организаций ФБК*, ФЗПГ* и "Штабы Навального". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-16T18:56
2021-04-17T01:53
генеральная прокуратура рф
московский городской суд
фонд борьбы с коррупцией
москва
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Московская прокуратура направила в суд иск о признании экстремистскими организаций ФБК*, ФЗПГ* и "Штабы Навального". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Подчеркивается, что прокуратура Москвы провела проверку НКО ФБК*, ФЗПГ* и "Штабы Навального" по поручению Генпрокуратуры."По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций "ФБК"*, "ФЗПГ"*, "Штабы Навального"", — сообщает ведомство.Поясняется, что решение об иске связан с фактическим осуществлением перечисленными организациями экстремистской деятельности. В частности, заявили в московской прокуратуре, эти НКО "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".Кроме того, в информации ведомства фактическими целями указанных организацию называются создание условий для изменения основ конституционного строя, включая применение сценария цветной революции."При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной", — пояснили в прокуратуре.*Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.
https://ria.ru/20210416/zelenskiy-1728604394.html
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генеральная прокуратура рф, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, москва, общество

Прокуратура Москвы попросила признать ФБК* экстремистской организацией

18:56 16.04.2021 (обновлено: 01:53 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание прокуратуры города Москвы
Здание прокуратуры города Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Московская прокуратура направила в суд иск о признании экстремистскими организаций ФБК*, ФЗПГ* и "Штабы Навального". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Подчеркивается, что прокуратура Москвы провела проверку НКО ФБК*, ФЗПГ* и "Штабы Навального" по поручению Генпрокуратуры.
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"По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций "ФБК"*, "ФЗПГ"*, "Штабы Навального"", — сообщает ведомство.
Поясняется, что решение об иске связан с фактическим осуществлением перечисленными организациями экстремистской деятельности. В частности, заявили в московской прокуратуре, эти НКО "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
Кроме того, в информации ведомства фактическими целями указанных организацию называются создание условий для изменения основ конституционного строя, включая применение сценария цветной революции.
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"При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной", — пояснили в прокуратуре.
*Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.
 
Генеральная прокуратура РФМосковский городской судФонд борьбы с коррупциейМоскваОбщество
 
 
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