https://ria.ru/20210416/ekskursii-1728543115.html

В Москве началась регистрация на очные экскурсии по столичным заводам

В Москве началась регистрация на очные экскурсии по столичным заводам

В Москве открылась регистрация на первые в этом году офлайн-экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром", которые пройдут с 22 по 24 апреля, сообщает... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:41

2021-04-16T11:41

2021-04-16T11:42

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве открылась регистрация на первые в этом году офлайн-экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром", которые пройдут с 22 по 24 апреля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Проект "Открой#Моспром", стартовавший два года назад, сегодня пользуется огромной популярностью. В прошлом году более шести тысяч москвичей приняли участие в офлайн-экскурсиях по 30 столичным предприятиям. В связи с ограничениями из-за пандемии мы также запустили онлайн-экскурсии, к которым присоединились еще около 5 миллионов человек. В этому году участников с соблюдением всех эпидемиологических норм ждут очные экскурсии по 34 производствам, некоторые из которых принимают посетителей впервые", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Жители и гости столицы смогут посетить предприятия космической, машиностроительной, пищевой промышленности. В частности, участникам расскажут об истории производства ракетных комплексов. Экскурсанты также узнают, как роботы ухаживают за рассадой, цветами и зеленью, а также познакомятся со всеми этапами переработки отходов и создания тормозных систем для поездов.Также в рамках проекта все желающие могут принять участие в интеллектуальной игре "Квиз, плиз!", посвященной московской промышленности. Состязания пройдут в офлайн-формате 25 апреля в конгресс-центре ОЭЗ "Технополис "Москва".Подать заявку на участие в экскурсиях и интеллектуальных состязаниях, а также ознакомиться с полным списком предприятий-участников можно с 16 апреля на сайте: otkroimosprom.ru.

https://ria.ru/20210415/eksport-1728276508.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва