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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210416/ekskursii-1728543115.html
В Москве началась регистрация на очные экскурсии по столичным заводам
В Москве началась регистрация на очные экскурсии по столичным заводам
В Москве открылась регистрация на первые в этом году офлайн-экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром", которые пройдут с 22 по 24 апреля, сообщает... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:41
2021-04-16T11:42
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве открылась регистрация на первые в этом году офлайн-экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром", которые пройдут с 22 по 24 апреля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Проект "Открой#Моспром", стартовавший два года назад, сегодня пользуется огромной популярностью. В прошлом году более шести тысяч москвичей приняли участие в офлайн-экскурсиях по 30 столичным предприятиям. В связи с ограничениями из-за пандемии мы также запустили онлайн-экскурсии, к которым присоединились еще около 5 миллионов человек. В этому году участников с соблюдением всех эпидемиологических норм ждут очные экскурсии по 34 производствам, некоторые из которых принимают посетителей впервые", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Жители и гости столицы смогут посетить предприятия космической, машиностроительной, пищевой промышленности. В частности, участникам расскажут об истории производства ракетных комплексов. Экскурсанты также узнают, как роботы ухаживают за рассадой, цветами и зеленью, а также познакомятся со всеми этапами переработки отходов и создания тормозных систем для поездов.Также в рамках проекта все желающие могут принять участие в интеллектуальной игре "Квиз, плиз!", посвященной московской промышленности. Состязания пройдут в офлайн-формате 25 апреля в конгресс-центре ОЭЗ "Технополис "Москва".Подать заявку на участие в экскурсиях и интеллектуальных состязаниях, а также ознакомиться с полным списком предприятий-участников можно с 16 апреля на сайте: otkroimosprom.ru.
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александр прохоров, москва

В Москве началась регистрация на очные экскурсии по столичным заводам

11:41 16.04.2021 (обновлено: 11:42 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновДеловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве открылась регистрация на первые в этом году офлайн-экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром", которые пройдут с 22 по 24 апреля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Проект "Открой#Моспром", стартовавший два года назад, сегодня пользуется огромной популярностью. В прошлом году более шести тысяч москвичей приняли участие в офлайн-экскурсиях по 30 столичным предприятиям. В связи с ограничениями из-за пандемии мы также запустили онлайн-экскурсии, к которым присоединились еще около 5 миллионов человек. В этому году участников с соблюдением всех эпидемиологических норм ждут очные экскурсии по 34 производствам, некоторые из которых принимают посетителей впервые", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 10:00Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Прохоров: промышленный экспорт Москвы в 2020 году на 54,3% превысил план
Жители и гости столицы смогут посетить предприятия космической, машиностроительной, пищевой промышленности. В частности, участникам расскажут об истории производства ракетных комплексов. Экскурсанты также узнают, как роботы ухаживают за рассадой, цветами и зеленью, а также познакомятся со всеми этапами переработки отходов и создания тормозных систем для поездов.
"В прошлом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, состоялось только два этапа офлайн-экскурсий: первый – в феврале, еще до пандемии. Второй – в сентябре, в ограниченном режиме, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Надеемся, что в этом году эпидемиологическая ситуация не окажет столь значительного влияния на наши экскурсионные планы", - отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Также в рамках проекта все желающие могут принять участие в интеллектуальной игре "Квиз, плиз!", посвященной московской промышленности. Состязания пройдут в офлайн-формате 25 апреля в конгресс-центре ОЭЗ "Технополис "Москва".
Подать заявку на участие в экскурсиях и интеллектуальных состязаниях, а также ознакомиться с полным списком предприятий-участников можно с 16 апреля на сайте: otkroimosprom.ru.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
 
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