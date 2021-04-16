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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
https://ria.ru/20210416/ekotekhnopark-1728656453.html
Экотехнопарк по переработке ТКО создали под Тулой
Экотехнопарк по переработке ТКО создали под Тулой
Высокотехнологичный комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) площадью 42 гектара создан в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T20:49
2021-04-16T20:49
тульская область
россия
жкх
алексей дюмин
александр козлов (глава минвостокразвития)
тульская область
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ТУЛА, 16 апр — РИА Новости. Высокотехнологичный комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) площадью 42 гектара создан в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.В пятницу экотехнопарк "Тула" осмотрели министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Алексей Дюмин.На территории экотехнопарка расположены: мусоросортировочный комплекс, зоны хранения вторичного сырья, участки по обработке органики, участок гидросепарации и бесконтактного расщепления полимеров. На смежном участке расположен полигон общей вместимостью 6,9 миллиона тонн. смонтированы современные очистные системы загрязнения стоков. Работа нового комплекса позволит создать более пятисот новых рабочих мест,
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россия, жкх, алексей дюмин, александр козлов (глава минвостокразвития), тульская область

Экотехнопарк по переработке ТКО создали под Тулой

20:49 16.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТУЛА, 16 апр — РИА Новости. Высокотехнологичный комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) площадью 42 гектара создан в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
В пятницу экотехнопарк "Тула" осмотрели министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Алексей Дюмин.
На территории экотехнопарка расположены: мусоросортировочный комплекс, зоны хранения вторичного сырья, участки по обработке органики, участок гидросепарации и бесконтактного расщепления полимеров. На смежном участке расположен полигон общей вместимостью 6,9 миллиона тонн. смонтированы современные очистные системы загрязнения стоков.
Работа нового комплекса позволит создать более пятисот новых рабочих мест,
"Мы проводим комплексную работу по улучшению экологической обстановки. Продолжаем создавать современную систему обращения с отходами. Тульский экотехнопарк станет важным её элементом и позволит активнее использовать ТКО во вторичном обороте", — сказал глава региона.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии заседания Госсовета РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Тульская областьРоссияЖКХАлексей ДюминАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)Тульская область
 
 
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