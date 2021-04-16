https://ria.ru/20210416/ekotekhnopark-1728656453.html

Экотехнопарк по переработке ТКО создали под Тулой

Экотехнопарк по переработке ТКО создали под Тулой

Высокотехнологичный комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) площадью 42 гектара создан в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T20:49

2021-04-16T20:49

2021-04-16T20:49

тульская область

россия

жкх

алексей дюмин

александр козлов (глава минвостокразвития)

тульская область

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ТУЛА, 16 апр — РИА Новости. Высокотехнологичный комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) площадью 42 гектара создан в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.В пятницу экотехнопарк "Тула" осмотрели министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Алексей Дюмин.На территории экотехнопарка расположены: мусоросортировочный комплекс, зоны хранения вторичного сырья, участки по обработке органики, участок гидросепарации и бесконтактного расщепления полимеров. На смежном участке расположен полигон общей вместимостью 6,9 миллиона тонн. смонтированы современные очистные системы загрязнения стоков. Работа нового комплекса позволит создать более пятисот новых рабочих мест,

https://realty.ria.ru/20210414/doroga-1728258747.html

россия

тульская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, алексей дюмин, александр козлов (глава минвостокразвития), тульская область