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Онлайн-конференция к Национальному дню донора крови
Онлайн-конференция к Национальному дню донора крови
РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:20
2021-04-16T10:20
анонсы
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20 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция начальника Управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольги ЭЙХЛЕР, приуроченная к Национальному дню донора крови, который отмечается 20 апреля.Задать вопросВ рамках мероприятия речь пойдет о развитии донорского движения в нашей стране, достижениях года, повышении эффективности взаимодействия с донорами, популяризации здорового образа жизни. Также будут освещены итоги XIII Всероссийского форума Службы крови.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к Национальному дню донора крови

10:20 16.04.2021
 
Читать ria.ru в
20 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция начальника Управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольги ЭЙХЛЕР, приуроченная к Национальному дню донора крови, который отмечается 20 апреля.

Задать вопрос
В рамках мероприятия речь пойдет о развитии донорского движения в нашей стране, достижениях года, повышении эффективности взаимодействия с донорами, популяризации здорового образа жизни. Также будут освещены итоги XIII Всероссийского форума Службы крови.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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