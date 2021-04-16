https://ria.ru/20210416/donor-1728526976.html

Онлайн-конференция к Национальному дню донора крови

Онлайн-конференция к Национальному дню донора крови

РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:20

2021-04-16T10:20

2021-04-16T10:20

анонсы

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20 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция начальника Управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольги ЭЙХЛЕР, приуроченная к Национальному дню донора крови, который отмечается 20 апреля.Задать вопросВ рамках мероприятия речь пойдет о развитии донорского движения в нашей стране, достижениях года, повышении эффективности взаимодействия с донорами, популяризации здорового образа жизни. Также будут освещены итоги XIII Всероссийского форума Службы крови.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы