Онлайн-конференция к Национальному дню донора крови
20 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция начальника Управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольги ЭЙХЛЕР, приуроченная к Национальному дню донора крови, который отмечается 20 апреля.
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В рамках мероприятия речь пойдет о развитии донорского движения в нашей стране, достижениях года, повышении эффективности взаимодействия с донорами, популяризации здорового образа жизни. Также будут освещены итоги XIII Всероссийского форума Службы крови.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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