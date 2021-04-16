Зеленский надеется на восстановление режима прекращения огня в Донбассе
17:47 16.04.2021 (обновлено: 18:16 16.04.2021)
КИЕВ, 16 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже заявил, что рассчитывает на возобновление перемирия в Донбассе после встречи политсоветников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина).
Зеленский на фоне эскалации в Донбассе в пятницу прибыл в Париж для переговоров с Макроном. Меркель участвовала в переговорах в режиме видеоконференции.
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"Режим прекращения огня, как я вам сказал, сначала действовал, потом, к сожалению… Сейчас ожидаем восстановление (перемирия - ред.) после заседания советников", - заявил президент по результатам переговоров в Париже.
В июле 2020 года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
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Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.