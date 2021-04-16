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Судьба Договора по открытому небу повисла на волоске, считает Лавров
Судьба Договора по открытому небу повисла на волоске, считает Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что судьба Договора по открытому небу "повисла на волоске". РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:36
2021-04-16T19:14
россия
договор по открытому небу
москва
сша
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что судьба Договора по открытому небу "повисла на волоске"."Есть Договор по открытому небу - многосторонний документ, сейчас его судьба повисла на волоске, американцы вышли из него", - сказал Лавров журналистам.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.
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россия, договор по открытому небу, москва, сша, в мире, сергей лавров

Судьба Договора по открытому небу повисла на волоске, считает Лавров

18:36 16.04.2021 (обновлено: 19:14 16.04.2021)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши в Исламабаде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что судьба Договора по открытому небу "повисла на волоске".
"Есть Договор по открытому небу - многосторонний документ, сейчас его судьба повисла на волоске, американцы вышли из него", - сказал Лавров журналистам.
Договор по открытому небу (ДОН) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.
 
РоссияДоговор по открытому небуМоскваСШАВ миреСергей Лавров
 
 
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