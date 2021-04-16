Судьба Договора по открытому небу повисла на волоске, считает Лавров
18:36 16.04.2021 (обновлено: 19:14 16.04.2021)
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши в Исламабаде
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что судьба Договора по открытому небу "повисла на волоске".
"Есть Договор по открытому небу - многосторонний документ, сейчас его судьба повисла на волоске, американцы вышли из него", - сказал Лавров журналистам.
6 апреля, 12:24ИнфографикаДоговор по открытому небу (ДОН)
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.