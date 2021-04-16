https://ria.ru/20210416/dnr-1728553634.html
Генпрокуратура ДНР завела более 60 дел против силовиков после обстрелов
Генпрокуратура ДНР завела более 60 дел против силовиков после обстрелов
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила более 60 уголовных дел по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:33
2021-04-16T12:33
2021-04-16T12:34
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728434042_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_36e0c8cf0acaa3bb18996ce0cac2fb4e.jpg
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила более 60 уголовных дел по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрелов ДНР, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ведомства."С начала года следственным управлением Генпрокуратуры ДНР в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих возбуждено более 60 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР "теракт", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.В ведомстве отметили, что уголовные дела возбуждены после обстрелов республики, в результате которых погибли трое мирных жителей, еще трое были ранены, а также были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210415/donbass-1728470823.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728434042_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_9b20c3504e292e146f49d82a3ffc70e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, в мире