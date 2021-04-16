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Генпрокуратура ДНР завела более 60 дел против силовиков после обстрелов
Генпрокуратура ДНР завела более 60 дел против силовиков после обстрелов
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила более 60 уголовных дел по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:33
2021-04-16T12:34
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила более 60 уголовных дел по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрелов ДНР, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ведомства."С начала года следственным управлением Генпрокуратуры ДНР в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих возбуждено более 60 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР "теракт", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.В ведомстве отметили, что уголовные дела возбуждены после обстрелов республики, в результате которых погибли трое мирных жителей, еще трое были ранены, а также были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, в мире

Генпрокуратура ДНР завела более 60 дел против силовиков после обстрелов

12:33 16.04.2021 (обновлено: 12:34 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСледы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка
Следы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила более 60 уголовных дел по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрелов ДНР, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"С начала года следственным управлением Генпрокуратуры ДНР в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих возбуждено более 60 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР "теракт", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 19:06
В ДНР обвинили Украину в намеренной эскалации конфликта в Донбассе
В ведомстве отметили, что уголовные дела возбуждены после обстрелов республики, в результате которых погибли трое мирных жителей, еще трое были ранены, а также были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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