https://ria.ru/20210416/diplomaty-1728639885.html
Лавров пообещал ответить на высылку дипломатов из Польши
Лавров пообещал ответить на высылку дипломатов из Польши
Москва ответит на высылку дипломатов из Польши взаимно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:46
2021-04-16T18:46
2021-04-16T18:46
россия
сергей лавров
польша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва ответит на высылку дипломатов из Польши взаимно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее польский МИД сообщил, что трех сотрудников посольства России в Польше признали персонами нон грата. В министерстве заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".
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