Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/diktatorskie-1728644736.html
Французы высказались о борьбе с Россией с помощью "диктаторских средств"
Французы высказались о борьбе с Россией с помощью "диктаторских средств"
Читатели французской газеты Le Figaro возмутились из-за обвинений американских властей в адрес России. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:19
2021-04-16T22:48
россия
реакция на санкции
санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
франция
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727159979_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_002af9ca6fdb4893a64f5df1dcd84cbb.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились из-за обвинений американских властей в адрес России.В частности, они поиронизировали над страхом Вашингтона перед "российскими хакерами", которые якобы вмешиваются во внутренние дела страны, а также указали на кризис "диктаторского подхода" США к внешней политике."Наши дорогие демократы-пацифисты перешли к действию. Если этот президентский срок Байдена завершится без войны с русскими, это будет чудо. Что восхищает, так это последовательность в утверждениях, которые совершенно не поддаются проверке", — отметил один из пользователей."Если все обвинения в хакерстве в адрес России верны, это означает, что они слишком сильны. А лучшие умы американской информационных технологий на деле отстают от русских!" — съязвил читатель."Администрация США больше не имеет диктаторских средств, чтобы обуздать определенные страны своими угрозами &lt;…&gt;. К счастью, у России есть стратегические и военные ресурсы для отражения агрессии", — отметил пользователь."Я запрещаю НАТО говорить от моего имени, как и международным официальным лицам говорить от имени Франции. НАТО была оборонной организацией, сегодня она превратилась во враждебную организацию", — возмутились в комментариях.Накануне США ввели новые санкции против России и заявили, что высылают десять сотрудников российской дипмиссии. В ответ на это МИД заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о высылке десяти американских дипломатов из России и пригрозил дополнительными мерами в случае продолжения "обмена любезностями" с американской стороны.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210416/pobeda-1728602268.html
https://ria.ru/20210416/lavrov-1728640114.html
https://ria.ru/20210416/vopros-1728529920.html
россия
франция
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727159979_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_0455d5313d75a38a6686dfc76e52bb54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, реакция на санкции, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, франция, вашингтон (город), сша, в мире

Французы высказались о борьбе с Россией с помощью "диктаторских средств"

19:19 16.04.2021 (обновлено: 22:48 16.04.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились из-за обвинений американских властей в адрес России.
В частности, они поиронизировали над страхом Вашингтона перед "российскими хакерами", которые якобы вмешиваются во внутренние дела страны, а также указали на кризис "диктаторского подхода" США к внешней политике.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 15:41
Болгарское СМИ рассказало о дипломатической победе Путина
"Наши дорогие демократы-пацифисты перешли к действию. Если этот президентский срок Байдена завершится без войны с русскими, это будет чудо. Что восхищает, так это последовательность в утверждениях, которые совершенно не поддаются проверке", — отметил один из пользователей.
"Если все обвинения в хакерстве в адрес России верны, это означает, что они слишком сильны. А лучшие умы американской информационных технологий на деле отстают от русских!" — съязвил читатель.
"Администрация США больше не имеет диктаторских средств, чтобы обуздать определенные страны своими угрозами <…>. К счастью, у России есть стратегические и военные ресурсы для отражения агрессии", — отметил пользователь.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 18:46
Лавров рассказал, как Россия ответит на американские санкции
"Я запрещаю НАТО говорить от моего имени, как и международным официальным лицам говорить от имени Франции. НАТО была оборонной организацией, сегодня она превратилась во враждебную организацию", — возмутились в комментариях.
Накануне США ввели новые санкции против России и заявили, что высылают десять сотрудников российской дипмиссии. В ответ на это МИД заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о высылке десяти американских дипломатов из России и пригрозил дополнительными мерами в случае продолжения "обмена любезностями" с американской стороны.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Телеведущая Ольга Скабеева - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 10:40
Скабееву удивила речь Байдена об отношениях с Россией
 
РоссияРеакция на санкцииСанкцииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОФранцияВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния