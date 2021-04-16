https://ria.ru/20210416/diktatorskie-1728644736.html
Французы высказались о борьбе с Россией с помощью "диктаторских средств"
Французы высказались о борьбе с Россией с помощью "диктаторских средств"
Читатели французской газеты Le Figaro возмутились из-за обвинений американских властей в адрес России. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:19
2021-04-16T19:19
2021-04-16T22:48
россия
реакция на санкции
санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
франция
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились из-за обвинений американских властей в адрес России.В частности, они поиронизировали над страхом Вашингтона перед "российскими хакерами", которые якобы вмешиваются во внутренние дела страны, а также указали на кризис "диктаторского подхода" США к внешней политике."Наши дорогие демократы-пацифисты перешли к действию. Если этот президентский срок Байдена завершится без войны с русскими, это будет чудо. Что восхищает, так это последовательность в утверждениях, которые совершенно не поддаются проверке", — отметил один из пользователей."Если все обвинения в хакерстве в адрес России верны, это означает, что они слишком сильны. А лучшие умы американской информационных технологий на деле отстают от русских!" — съязвил читатель."Администрация США больше не имеет диктаторских средств, чтобы обуздать определенные страны своими угрозами <…>. К счастью, у России есть стратегические и военные ресурсы для отражения агрессии", — отметил пользователь."Я запрещаю НАТО говорить от моего имени, как и международным официальным лицам говорить от имени Франции. НАТО была оборонной организацией, сегодня она превратилась во враждебную организацию", — возмутились в комментариях.Накануне США ввели новые санкции против России и заявили, что высылают десять сотрудников российской дипмиссии. В ответ на это МИД заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о высылке десяти американских дипломатов из России и пригрозил дополнительными мерами в случае продолжения "обмена любезностями" с американской стороны.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210416/pobeda-1728602268.html
https://ria.ru/20210416/lavrov-1728640114.html
https://ria.ru/20210416/vopros-1728529920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, реакция на санкции, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, франция, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
возмутились из-за обвинений американских властей в адрес России
.
В частности, они поиронизировали над страхом Вашингтона перед "российскими хакерами", которые якобы вмешиваются во внутренние дела страны, а также указали на кризис "диктаторского подхода" США
к внешней политике.
"Наши дорогие демократы-пацифисты перешли к действию. Если этот президентский срок Байдена завершится без войны с русскими, это будет чудо. Что восхищает, так это последовательность в утверждениях, которые совершенно не поддаются проверке", — отметил один из пользователей.
"Если все обвинения в хакерстве в адрес России верны, это означает, что они слишком сильны. А лучшие умы американской информационных технологий на деле отстают от русских!" — съязвил читатель.
"Администрация США больше не имеет диктаторских средств, чтобы обуздать определенные страны своими угрозами <…>. К счастью, у России есть стратегические и военные ресурсы для отражения агрессии", — отметил пользователь.
"Я запрещаю НАТО говорить от моего имени, как и международным официальным лицам говорить от имени Франции. НАТО была оборонной организацией, сегодня она превратилась во враждебную организацию", — возмутились в комментариях.
Накануне США ввели новые санкции против России и заявили, что высылают десять сотрудников российской дипмиссии. В ответ на это МИД заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о высылке десяти американских дипломатов из России и пригрозил дополнительными мерами в случае продолжения "обмена любезностями" с американской стороны.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>