https://ria.ru/20210416/diktatorskie-1728644736.html

Французы высказались о борьбе с Россией с помощью "диктаторских средств"

Французы высказались о борьбе с Россией с помощью "диктаторских средств"

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились из-за обвинений американских властей в адрес России. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:19

2021-04-16T19:19

2021-04-16T22:48

россия

реакция на санкции

санкции

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились из-за обвинений американских властей в адрес России.В частности, они поиронизировали над страхом Вашингтона перед "российскими хакерами", которые якобы вмешиваются во внутренние дела страны, а также указали на кризис "диктаторского подхода" США к внешней политике."Наши дорогие демократы-пацифисты перешли к действию. Если этот президентский срок Байдена завершится без войны с русскими, это будет чудо. Что восхищает, так это последовательность в утверждениях, которые совершенно не поддаются проверке", — отметил один из пользователей."Если все обвинения в хакерстве в адрес России верны, это означает, что они слишком сильны. А лучшие умы американской информационных технологий на деле отстают от русских!" — съязвил читатель."Администрация США больше не имеет диктаторских средств, чтобы обуздать определенные страны своими угрозами <…>. К счастью, у России есть стратегические и военные ресурсы для отражения агрессии", — отметил пользователь."Я запрещаю НАТО говорить от моего имени, как и международным официальным лицам говорить от имени Франции. НАТО была оборонной организацией, сегодня она превратилась во враждебную организацию", — возмутились в комментариях.Накануне США ввели новые санкции против России и заявили, что высылают десять сотрудников российской дипмиссии. В ответ на это МИД заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о высылке десяти американских дипломатов из России и пригрозил дополнительными мерами в случае продолжения "обмена любезностями" с американской стороны.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210416/pobeda-1728602268.html

https://ria.ru/20210416/lavrov-1728640114.html

https://ria.ru/20210416/vopros-1728529920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, реакция на санкции, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, франция, вашингтон (город), сша, в мире