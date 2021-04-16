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Байден в речи о России заявил, что пришло "время деэскалации"
Байден в речи о России заявил, что пришло "время деэскалации"
Президент США Джо Байден в речи, посвященной России, выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T01:58
2021-04-16T01:58
россия
сергей рябков
джо байден
дмитрий песков
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в речи, посвященной России, выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.В речи Байден рассказал, что в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной и оккупированным Крымом, а также подтвердил поддержку Вашингтона территориальной целостности Украины и призвал российского коллегу воздержаться от любых военных действий.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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россия
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россия, сергей рябков, джо байден, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Байден в речи о России заявил, что пришло "время деэскалации"

01:58 16.04.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в речи, посвященной России, выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.
В речи Байден рассказал, что в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной и оккупированным Крымом, а также подтвердил поддержку Вашингтона территориальной целостности Украины и призвал российского коллегу воздержаться от любых военных действий.
"Сейчас время деэскалации. Путь вперед заключается в обдуманном диалоге и дипломатическом процессе, и США готовы конструктивно продвигаться к этому процессу", - заявил американский президент.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.
Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
00:21
Байден выразил обеспокоенность военной активностью России вокруг Украины
 
РоссияСергей РябковДжо БайденДмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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