Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/bykov-1728582915.html
Суд оставил бизнесмена Быкова в СИЗО по делу об убийстве
Суд оставил бизнесмена Быкова в СИЗО по делу об убийстве
Железнодорожный районный суд Красноярска продлил до 21 июня срок содержания в СИЗО бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому по делу об убийстве предпринимателя... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:22
2021-04-16T14:27
россия
красноярский алюминиевый завод
москва
красноярский край
красноярск
анатолий быков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581208049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86aed9687be5b1253d87a936e5cbe7c8.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 апр - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил до 21 июня срок содержания в СИЗО бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому по делу об убийстве предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прохоров.Как сообщали СМИ, 41-летнего Неколова с огнестрельным ранением в голову нашли 18 января 2005 года в Центральном районе Красноярска. Долгое время преступление оставалось нераскрытым."Железнодорожный районный суд сегодня рассмотрел очередное ходатайство органов следствия о продлении Быкову срока содержания под стражей. По результатам рассмотрения в очередной раз удовлетворил ходатайство и продлил срок содержания на два месяца, а всего до восьми месяцев - по 21 июня 2021 года. Сторона защиты готовится подать апелляционную жалобу на постановление суда. Это второе уголовное дело по убийству Неколова 2005 года, по нему он под арестом", - сказал Прохоров.Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Также он является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
https://ria.ru/20210408/bykov-1727335759.html
https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html
россия
москва
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581208049_214:0:1654:1080_1920x0_80_0_0_7f4382f64587eb3a11f0b4fe22e5b35b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, красноярский алюминиевый завод, москва, красноярский край, красноярск, анатолий быков, происшествия

Суд оставил бизнесмена Быкова в СИЗО по делу об убийстве

14:22 16.04.2021 (обновлено: 14:27 16.04.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 апр - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил до 21 июня срок содержания в СИЗО бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому по делу об убийстве предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прохоров.
Как сообщали СМИ, 41-летнего Неколова с огнестрельным ранением в голову нашли 18 января 2005 года в Центральном районе Красноярска. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 11:36
Бизнесмен Быков, находящийся в СИЗО, намерен баллотироваться в Госдуму
"Железнодорожный районный суд сегодня рассмотрел очередное ходатайство органов следствия о продлении Быкову срока содержания под стражей. По результатам рассмотрения в очередной раз удовлетворил ходатайство и продлил срок содержания на два месяца, а всего до восьми месяцев - по 21 июня 2021 года. Сторона защиты готовится подать апелляционную жалобу на постановление суда. Это второе уголовное дело по убийству Неколова 2005 года, по нему он под арестом", - сказал Прохоров.
Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Также он является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 11:56
Племянницу красноярского бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
 
РоссияКрасноярский алюминиевый заводМоскваКрасноярский крайКрасноярскАнатолий БыковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния