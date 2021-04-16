https://ria.ru/20210416/bykov-1728582915.html

Суд оставил бизнесмена Быкова в СИЗО по делу об убийстве

Суд оставил бизнесмена Быкова в СИЗО по делу об убийстве

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил до 21 июня срок содержания в СИЗО бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому по делу об убийстве предпринимателя... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:22

2021-04-16T14:22

2021-04-16T14:27

россия

красноярский алюминиевый завод

москва

красноярский край

красноярск

анатолий быков

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 16 апр - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил до 21 июня срок содержания в СИЗО бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому по делу об убийстве предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прохоров.Как сообщали СМИ, 41-летнего Неколова с огнестрельным ранением в голову нашли 18 января 2005 года в Центральном районе Красноярска. Долгое время преступление оставалось нераскрытым."Железнодорожный районный суд сегодня рассмотрел очередное ходатайство органов следствия о продлении Быкову срока содержания под стражей. По результатам рассмотрения в очередной раз удовлетворил ходатайство и продлил срок содержания на два месяца, а всего до восьми месяцев - по 21 июня 2021 года. Сторона защиты готовится подать апелляционную жалобу на постановление суда. Это второе уголовное дело по убийству Неколова 2005 года, по нему он под арестом", - сказал Прохоров.Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Также он является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.

https://ria.ru/20210408/bykov-1727335759.html

https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html

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россия, красноярский алюминиевый завод, москва, красноярский край, красноярск, анатолий быков, происшествия