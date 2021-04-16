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Бутина поблагодарила МИД за санкции против США
Бутина поблагодарила МИД за санкции против США
Запрет на въезд в Россию директору Федерального бюро тюрем США абсолютно оправдан, потому что "это пыточное учреждение, где россиянам искусственно продлевают... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T22:16
2021-04-16T22:52
россия
мария бутина
сша
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Запрет на въезд в Россию директору Федерального бюро тюрем США абсолютно оправдан, потому что "это пыточное учреждение, где россиянам искусственно продлевают сроки", заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина РИА Новости.Ранее сообщалось, что Россия запрещает въезд в страну восьми гражданам США, в том числе директору Федерального бюро тюрем США Майклу Карвахалю.Она напомнила, что "испытала это на себе", поэтому такая мера, по ее словам, абсолютно оправдана. В санкционный список вошли те люди, которые являются вредителями по отношению к России, считает общественница.Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728650572.html
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россия, мария бутина, сша, в мире

Бутина поблагодарила МИД за санкции против США

22:16 16.04.2021 (обновлено: 22:52 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаМария Бутина во время презентации фонда "Своих не бросаем" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Мария Бутина во время презентации фонда Своих не бросаем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Запрет на въезд в Россию директору Федерального бюро тюрем США абсолютно оправдан, потому что "это пыточное учреждение, где россиянам искусственно продлевают сроки", заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Россия запрещает въезд в страну восьми гражданам США, в том числе директору Федерального бюро тюрем США Майклу Карвахалю.

"Я благодарна МИДу и руководству РФ за то, что в санкционный список и запрет въезда на территорию нашей страны попал именно директор бюро тюрем, потому что это пыточное учреждение, которое издевается над нашими гражданами, причем с особым цинизмом, продляя искусственно им сроки", - сказала Бутина.

Она напомнила, что "испытала это на себе", поэтому такая мера, по ее словам, абсолютно оправдана. В санкционный список вошли те люди, которые являются вредителями по отношению к России, считает общественница.
Табличка на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.
 
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