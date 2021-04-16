Бутина поблагодарила МИД за санкции против США
22:16 16.04.2021 (обновлено: 22:52 16.04.2021)
© РИА Новости / Нина ЗотинаМария Бутина во время презентации фонда "Своих не бросаем" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Запрет на въезд в Россию директору Федерального бюро тюрем США абсолютно оправдан, потому что "это пыточное учреждение, где россиянам искусственно продлевают сроки", заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина РИА Новости.
"Я благодарна МИДу и руководству РФ за то, что в санкционный список и запрет въезда на территорию нашей страны попал именно директор бюро тюрем, потому что это пыточное учреждение, которое издевается над нашими гражданами, причем с особым цинизмом, продляя искусственно им сроки", - сказала Бутина.
Она напомнила, что "испытала это на себе", поэтому такая мера, по ее словам, абсолютно оправдана. В санкционный список вошли те люди, которые являются вредителями по отношению к России, считает общественница.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.