https://ria.ru/20210416/butina-1728662337.html

Бутина поблагодарила МИД за санкции против США

Бутина поблагодарила МИД за санкции против США

Запрет на въезд в Россию директору Федерального бюро тюрем США абсолютно оправдан, потому что "это пыточное учреждение, где россиянам искусственно продлевают... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T22:16

2021-04-16T22:16

2021-04-16T22:52

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мария бутина

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Запрет на въезд в Россию директору Федерального бюро тюрем США абсолютно оправдан, потому что "это пыточное учреждение, где россиянам искусственно продлевают сроки", заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина РИА Новости.Ранее сообщалось, что Россия запрещает въезд в страну восьми гражданам США, в том числе директору Федерального бюро тюрем США Майклу Карвахалю.Она напомнила, что "испытала это на себе", поэтому такая мера, по ее словам, абсолютно оправдана. В санкционный список вошли те люди, которые являются вредителями по отношению к России, считает общественница.Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728650572.html

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2021

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россия, мария бутина, сша, в мире