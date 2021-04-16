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Тульский блогер угнал машину и получил срок в колонии строгого режима

Тульский блогер угнал машину и получил срок в колонии строгого режима

Блогер в Тульской области получил год и восемь месяцев колонии строгого режима за то, что ради съемок видеоролика и публикации его в интернете угнал незапертый... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:43

2021-04-16T14:43

2021-04-16T14:59

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Блогер в Тульской области получил год и восемь месяцев колонии строгого режима за то, что ради съемок видеоролика и публикации его в интернете угнал незапертый автомобиль, сообщила прокуратура региона.Инцидент произошел ночью 12 февраля текущего года.Блогер, как называет молодого человека прокуратура, был обвинен в угоне без цели хищения. Отмечается, что ранее молодой человек был судим.

тульская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, происшествия