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Тульский блогер угнал машину и получил срок в колонии строгого режима
Тульский блогер угнал машину и получил срок в колонии строгого режима
Блогер в Тульской области получил год и восемь месяцев колонии строгого режима за то, что ради съемок видеоролика и публикации его в интернете угнал незапертый... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:43
2021-04-16T14:59
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Блогер в Тульской области получил год и восемь месяцев колонии строгого режима за то, что ради съемок видеоролика и публикации его в интернете угнал незапертый автомобиль, сообщила прокуратура региона.Инцидент произошел ночью 12 февраля текущего года.Блогер, как называет молодого человека прокуратура, был обвинен в угоне без цели хищения. Отмечается, что ранее молодой человек был судим.
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тульская область, происшествия

Тульский блогер угнал машину и получил срок в колонии строгого режима

14:43 16.04.2021 (обновлено: 14:59 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Блогер в Тульской области получил год и восемь месяцев колонии строгого режима за то, что ради съемок видеоролика и публикации его в интернете угнал незапертый автомобиль, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел ночью 12 февраля текущего года.
"Безработный житель г. Киреевска, воспользовавшись тем, что водитель припаркованного автомобиля покинул транспортное средство, не заперев его, проник в салон автомобиля, завел его и начал движение. Увидев водителя, вышедшего из кафе, угонщик покинул салон автомобиля и скрылся. Все происходящее злоумышленник снимал на камеру мобильного телефона для дальнейшей публикации в сети интернет", - говорится в сообщении. При этом, как пояснила РИА Новости представитель надзорного ведомства, видеоролик он так и не успел выложить в сеть.
Блогер, как называет молодого человека прокуратура, был обвинен в угоне без цели хищения. Отмечается, что ранее молодой человек был судим.
"Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил подсудимого к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.
 
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