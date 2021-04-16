https://ria.ru/20210416/bitkoin-1728629368.html

Эксперт назвал три причины текущего снижения курса биткоина

Эксперт назвал три причины текущего снижения курса биткоина

Снижение курса биткоина может быть вызвано спадом ажиотажа по поводу выхода криптобиржи Coinbase на Nasdaq, заявкой компании Horizons на биржевой фонд (ETF) на... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:57

2021-04-16T17:57

2021-04-16T17:57

nasdaq

биткоин

экономика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Снижение курса биткоина может быть вызвано спадом ажиотажа по поводу выхода криптобиржи Coinbase на Nasdaq, заявкой компании Horizons на биржевой фонд (ETF) на "шорт" биткоина, а также недавним запретительным решением властей Турции, рассказал РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.За последние сутки курс биткоина снизился почти на 2,5% и торгуется на уровне чуть ниже 61 тысячи долларов, указал Костарев, ссылаясь на данные портала CoinMarketCap.Кроме того, ранее в пятницу стало известно, что центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг. Это тоже повлияло на настроения на рынке, отмечает Костарев.При этом, по его данным, несмотря на падение, рынок достаточно оптимистично настроен и ожидает дальнейшего роста котировок криптовалюты.

https://ria.ru/20210414/bitkoin-1728303410.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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