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Эксперт назвал три причины текущего снижения курса биткоина
Эксперт назвал три причины текущего снижения курса биткоина
Снижение курса биткоина может быть вызвано спадом ажиотажа по поводу выхода криптобиржи Coinbase на Nasdaq, заявкой компании Horizons на биржевой фонд (ETF) на... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:57
2021-04-16T17:57
nasdaq
биткоин
экономика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Снижение курса биткоина может быть вызвано спадом ажиотажа по поводу выхода криптобиржи Coinbase на Nasdaq, заявкой компании Horizons на биржевой фонд (ETF) на "шорт" биткоина, а также недавним запретительным решением властей Турции, рассказал РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.За последние сутки курс биткоина снизился почти на 2,5% и торгуется на уровне чуть ниже 61 тысячи долларов, указал Костарев, ссылаясь на данные портала CoinMarketCap.Кроме того, ранее в пятницу стало известно, что центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг. Это тоже повлияло на настроения на рынке, отмечает Костарев.При этом, по его данным, несмотря на падение, рынок достаточно оптимистично настроен и ожидает дальнейшего роста котировок криптовалюты.
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nasdaq, биткоин, экономика

Эксперт назвал три причины текущего снижения курса биткоина

17:57 16.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастник конференции в одной из выставочных зон CryptoEvent RIW
Участник конференции в одной из выставочных зон CryptoEvent RIW - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Снижение курса биткоина может быть вызвано спадом ажиотажа по поводу выхода криптобиржи Coinbase на Nasdaq, заявкой компании Horizons на биржевой фонд (ETF) на "шорт" биткоина, а также недавним запретительным решением властей Турции, рассказал РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.
За последние сутки курс биткоина снизился почти на 2,5% и торгуется на уровне чуть ниже 61 тысячи долларов, указал Костарев, ссылаясь на данные портала CoinMarketCap.
"В первую очередь ажиотаж вокруг публичного листинга Coinbase, который повлиял на ATH (максимумы цены - ред.) биткоина в прошедшие дни. Сейчас ажиотаж спал, что несомненно влияет и на стоимость первой криптовалюты. Второй момент - подача канадской компании Horizons заявки на биржевые фонды (ETF) на биткоин, один из которых позволяет зарабатывать на падении курса BTC", - рассказал он.
Кроме того, ранее в пятницу стало известно, что центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг. Это тоже повлияло на настроения на рынке, отмечает Костарев.
При этом, по его данным, несмотря на падение, рынок достаточно оптимистично настроен и ожидает дальнейшего роста котировок криптовалюты.
Участники конференции в одной из выставочных зон CryptoEvent RIW - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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