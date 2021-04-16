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Байден: США и Россия обсуждают возможную встречу на высшем уровне
Байден: США и Россия обсуждают возможную встречу на высшем уровне
Команды Соединенных Штатов и России обсуждают возможность встречи на высшем уровне, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T00:16
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россия
вашингтон
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Команды Соединенных Штатов и России обсуждают возможность встречи на высшем уровне, заявил президент США Джо Байден."Наши команды сейчас обсуждают эту возможность", - пояснил американский лидер.
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россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Байден: США и Россия обсуждают возможную встречу на высшем уровне

00:16 16.04.2021 (обновлено: 01:10 16.04.2021)
 
© REUTERS / Alexander Natruskin/File PhotoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© REUTERS / Alexander Natruskin/File Photo
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Команды Соединенных Штатов и России обсуждают возможность встречи на высшем уровне, заявил президент США Джо Байден.
"Наши команды сейчас обсуждают эту возможность", - пояснил американский лидер.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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РоссияВашингтонДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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