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Байден: США и Россия обсуждают возможную встречу на высшем уровне
Байден: США и Россия обсуждают возможную встречу на высшем уровне
Команды Соединенных Штатов и России обсуждают возможность встречи на высшем уровне, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T00:16
2021-04-16T00:16
2021-04-16T01:10
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Команды Соединенных Штатов и России обсуждают возможность встречи на высшем уровне, заявил президент США Джо Байден."Наши команды сейчас обсуждают эту возможность", - пояснил американский лидер.
https://ria.ru/20210416/biden-1728500744.html
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россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, сша, в мире