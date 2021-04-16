https://ria.ru/20210416/biden-1728500744.html

Байден назвал разговор с Путиным "откровенным и уважительным"

Байден назвал разговор с Путиным "откровенным и уважительным"

Президент США Джо Байден заявил, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным был открытым и уважительным. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T00:09

2021-04-16T00:09

2021-04-16T00:11

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россия

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным был открытым и уважительным.Ранее в четверг США расширили санкции против России по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибервзломам, Москва отрицает какую-либо причастность к этому.

https://ria.ru/20210416/bayden-1728500315.html

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россия

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