https://ria.ru/20210416/biden-1728500744.html
Байден назвал разговор с Путиным "откровенным и уважительным"
Байден назвал разговор с Путиным "откровенным и уважительным"
Президент США Джо Байден заявил, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным был открытым и уважительным. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T00:09
2021-04-16T00:09
2021-04-16T00:11
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным был открытым и уважительным.Ранее в четверг США расширили санкции против России по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибервзломам, Москва отрицает какую-либо причастность к этому.
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москва, вашингтон, россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире