https://ria.ru/20210416/benzin-1728633410.html

Минэнерго поддержало введение временных ограничений на экспорт бензина

Минэнерго поддержало введение временных ограничений на экспорт бензина

Министерство энергетики России концептуально поддерживает идею ввода временных ограничений на экспорт бензина, сообщило ведомство. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:13

2021-04-16T18:13

2021-04-16T18:17

цены на нефть

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

александр новак

игорь артемьев

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министерство энергетики России концептуально поддерживает идею ввода временных ограничений на экспорт бензина, сообщило ведомство.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в пятницу сообщил журналистам, что в правительстве сейчас обсуждается предложение о временном запрете на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке и Минэнерго готово поддержать введение такой меры на определённый срок.Интернет-издание VTimes ранее в апреле сообщило, что помощник премьер-министра РФ и бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев направил письмо Новаку с предложениями временно ограничить экспорт некоторых видов нефтепродуктов и повысить норматив обязательной продажи бензина на бирже до 15% от объёма его производства. Согласно источникам VTimes, возможное ограничение экспорта обсуждается в правительстве уже несколько недель.

https://ria.ru/20210408/benzin-1727355915.html

россия

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цены на нефть, федеральная антимонопольная служба (фас россии), александр новак, игорь артемьев, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика