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Тима Белорусских рассказал в суде, когда впервые попробовал наркотики
Тима Белорусских рассказал в суде, когда впервые попробовал наркотики
Белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских, уголовное дело против которого о незаконном обороте гашиша и амфетамина рассматривается в пятницу в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:18
2021-04-16T13:18
тима белорусских
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских, уголовное дело против которого о незаконном обороте гашиша и амфетамина рассматривается в пятницу в минском суде, заявил, что впервые попробовал наркотики в 16 лет."В первый раз я попробовал наркотик, наверное, лет в 16. В компании", - приводит слова исполнителя госиздание "СБ. Беларусь сегодня".Согласно сообщению, Белорусских и его знакомый Антон Кривецкий, который был задержан вместе с музыкантом, сказали в суде, что вину признают в полном объеме. "Виновность, по мнению гособвинителя, подтверждается показаниями фигурантов, свидетелей, заключениями экспертиз и другими имеющимися в деле материалами", - говорится в сообщении.В пятницу суд Московского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении популярного музыканта и его знакомого. По информации суда, Тимофей Морозов, - так зовут певца, - обвиняется в приобретении наркотиков, их употреблении совместно с другим обвиняемым, а также в перевозке и хранении.Оба были задержаны 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске, сотрудники милиции при личном обыске нашли у 22-летнего исполнителя наркотики. В марте СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела против музыканта о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта и передал его прокурору. В конце марта прокуратура Московского района Минска сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный, без цели сбыта, оборот наркотических средств и психотропных веществ. Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме. Прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения избранные меры пресечения в отношении музыканта и его знакомого – залог и заключение под стражу.По белорусскому законодательству исполнителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
https://ria.ru/20210130/belorusskikh-1595266380.html
https://rsport.ria.ru/20210409/avangard-1727562888.html
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7 495 645-6601
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Певец Тима Белорусских с адвокатом в здании суда
В Минске начался суд над Тимой Белорусских. Артист пришел на заседание с адвокатом, от комментариев прессе отказался. Напомним, что Тиму задержали в Минске 6 января в одном из минских клубов, при личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша. Певца отпустили под залог до суда, но ему грозит реальный срок - до 5 лет лишения свободы.
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тима белорусских, минск, белоруссия, в мире

Тима Белорусских рассказал в суде, когда впервые попробовал наркотики

13:18 16.04.2021
 
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских, уголовное дело против которого о незаконном обороте гашиша и амфетамина рассматривается в пятницу в минском суде, заявил, что впервые попробовал наркотики в 16 лет.
"В первый раз я попробовал наркотик, наверное, лет в 16. В компании", - приводит слова исполнителя госиздание "СБ. Беларусь сегодня".
Согласно сообщению, Белорусских и его знакомый Антон Кривецкий, который был задержан вместе с музыкантом, сказали в суде, что вину признают в полном объеме. "Виновность, по мнению гособвинителя, подтверждается показаниями фигурантов, свидетелей, заключениями экспертиз и другими имеющимися в деле материалами", - говорится в сообщении.
В пятницу суд Московского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении популярного музыканта и его знакомого. По информации суда, Тимофей Морозов, - так зовут певца, - обвиняется в приобретении наркотиков, их употреблении совместно с другим обвиняемым, а также в перевозке и хранении.
Белорусский певец Тима Белорусских - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 14:32
Бывший лейбл Тимы Белорусских рассказал о его наркозависимости
Оба были задержаны 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске, сотрудники милиции при личном обыске нашли у 22-летнего исполнителя наркотики. В марте СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела против музыканта о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта и передал его прокурору. В конце марта прокуратура Московского района Минска сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный, без цели сбыта, оборот наркотических средств и психотропных веществ. Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме. Прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения избранные меры пресечения в отношении музыканта и его знакомого – залог и заключение под стражу.
По белорусскому законодательству исполнителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Хоккеист Авангарда Алексей Емелин - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:29
"Авангард" обратился в МВД после сообщения о наркотиках в крови Емелина
 
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