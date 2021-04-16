Тима Белорусских рассказал в суде, когда впервые попробовал наркотики
МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских, уголовное дело против которого о незаконном обороте гашиша и амфетамина рассматривается в пятницу в минском суде, заявил, что впервые попробовал наркотики в 16 лет.
"В первый раз я попробовал наркотик, наверное, лет в 16. В компании", - приводит слова исполнителя госиздание "СБ. Беларусь сегодня".
Согласно сообщению, Белорусских и его знакомый Антон Кривецкий, который был задержан вместе с музыкантом, сказали в суде, что вину признают в полном объеме. "Виновность, по мнению гособвинителя, подтверждается показаниями фигурантов, свидетелей, заключениями экспертиз и другими имеющимися в деле материалами", - говорится в сообщении.
В пятницу суд Московского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении популярного музыканта и его знакомого. По информации суда, Тимофей Морозов, - так зовут певца, - обвиняется в приобретении наркотиков, их употреблении совместно с другим обвиняемым, а также в перевозке и хранении.
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Оба были задержаны 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске, сотрудники милиции при личном обыске нашли у 22-летнего исполнителя наркотики. В марте СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела против музыканта о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта и передал его прокурору. В конце марта прокуратура Московского района Минска сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный, без цели сбыта, оборот наркотических средств и психотропных веществ. Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме. Прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения избранные меры пресечения в отношении музыканта и его знакомого – залог и заключение под стражу.
По белорусскому законодательству исполнителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.