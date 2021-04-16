https://ria.ru/20210416/bank-1728541188.html

ПСБ создал центр экспертизы по вопросам консалтинга

ПСБ создал центр экспертизы по вопросам консалтинга

Банк ПСБ создал национальный центр экспертизы по вопросам консалтинга, который сфокусируется на продуктах и услугах по различным направлениям, включая... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:34

2021-04-16T11:34

2021-04-16T11:34

россия

промсвязьбанк

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Банк ПСБ создал национальный центр экспертизы по вопросам консалтинга, который сфокусируется на продуктах и услугах по различным направлениям, включая стратегический, операционный и инвестиционный консалтинг, говорится в сообщении банка."В современных высококонкурентных условиях банкам просто необходимо наряду с привычным для них финансированием предоставлять клиенту полный цикл продуктов и услуг, закрывая максимум его потребностей для экономии сил и времени клиента. Созданный ПСБ центр экспертизы по вопросам управленческого консалтинга станет "единым окном" для решения задач и повышения удобства не только клиентов банка, но и игроков с рынка из всех сегментов бизнеса: малого и среднего и корпоративного, включая компании сектора ОПК", - заявил вице-президент ПСБ Алексей Назаров на сессии "Трансформация ландшафта рынка венчурных инвестиций и технологического предпринимательства в России" Красноярского экономического форума. Группа ПСБ планирует предлагать клиентам не только финансирование, но и комплексную экспертизу в части разработки стратегии и организационных изменений, оптимизации бизнес-процессов, коммерческий due diligence, а также услуги консультирования в вопросах слияний и поглощений, управления проектами и привлечения финансирования. В будущем перечень услуг планируется расширять, отмечает банк.

https://ria.ru/20210415/pribyl-1728460102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, промсвязьбанк