https://ria.ru/20210416/banany-1728612837.html

Представитель Эквадора опроверг сообщения об исчезновении бананов с рынка

Представитель Эквадора опроверг сообщения об исчезновении бананов с рынка

Эквадор продолжит производство и экспорт бананов, опасный для фруктов инфекционный грибок в стране не выявлен, сообщил РИА Новости глава эквадорского... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:32

2021-04-16T16:32

2021-04-16T16:32

эквадор

южная америка

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Эквадор продолжит производство и экспорт бананов, опасный для фруктов инфекционный грибок в стране не выявлен, сообщил РИА Новости глава эквадорского торгпредства в Москве Рикардо Фалья, комментируя сообщения об угрозе исчезновения плодов.Ранее ряд СМИ сообщили о риске исчезновения на рынке бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба Tropical Race 4 (TR4). Заболевание было распространено раньше в Азии и Австралии, но теперь затронуло и ряд стран Южной Америки, которая является основным производителем бананов. Уже были закрыты первые посевные площади в Колумбии и Гондурасе."Эквадор продолжит производство и экспорт бананов. Это то, что касается предложения. Не думаем, что цены вырастут", - сказал он.Фалья пояснил, что минсельхоз Эквадора подтвердил, что грибок Fusarium TR4 в стране не распространен. Вместе с тем меры контроля и биобезопасности были укреплены в пункте пересечения границы с Перу, поскольку Лима подтвердила угрозу инфекции на своей территории. "С прошлого года были усилены меры предосторожности и биобезопасности в трансграничных пунктах, на территории и при въезде и выезде с ферм, чтобы предотвратить проникновение вредителя в Эквадор. Усилия были удвоены, особенно на южной границе", - отметил Фалья.

https://rsport.ria.ru/20210407/banan-1727092002.html

эквадор

южная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эквадор, южная америка, в мире