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На Камчатке будут судить мужчину, уронившего ребенка с балкона
На Камчатке будут судить мужчину, уронившего ребенка с балкона
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который в сентябре прошлого года уронил сына с балкона второго РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T08:02
2021-04-16T08:02
2021-04-16T08:02
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 апр – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который в сентябре прошлого года уронил сына с балкона второго этажа в Петропавловске-Камчатском.Ребенок получил тяжелые травмы, от которых через три недели скончался в больнице. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
петропавловск-камчатский
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петропавловск-камчатский, происшествия