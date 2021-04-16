https://ria.ru/20210416/balkon-1728513860.html

На Камчатке будут судить мужчину, уронившего ребенка с балкона

На Камчатке будут судить мужчину, уронившего ребенка с балкона

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который в сентябре прошлого года уронил сына с балкона второго РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T08:02

2021-04-16T08:02

2021-04-16T08:02

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 апр – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который в сентябре прошлого года уронил сына с балкона второго этажа в Петропавловске-Камчатском.Ребенок получил тяжелые травмы, от которых через три недели скончался в больнице. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петропавловск-камчатский, происшествия