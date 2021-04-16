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На Камчатке будут судить мужчину, уронившего ребенка с балкона
На Камчатке будут судить мужчину, уронившего ребенка с балкона
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который в сентябре прошлого года уронил сына с балкона второго РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T08:02
2021-04-16T08:02
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 апр – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который в сентябре прошлого года уронил сына с балкона второго этажа в Петропавловске-Камчатском.Ребенок получил тяжелые травмы, от которых через три недели скончался в больнице. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
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петропавловск-камчатский, происшествия

На Камчатке будут судить мужчину, уронившего ребенка с балкона

08:02 16.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 апр – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который в сентябре прошлого года уронил сына с балкона второго этажа в Петропавловске-Камчатском.
"Вечером 1 сентября 2020 года обвиняемый в состоянии опьянения взял на руки своего малолетнего сына, которому исполнился 1 год и 2 месяца, вышел с ним на балкон, поставил ребенка на подоконник открытого окна, придерживая его левой рукой. Отвлёкшись, он не удержал малыша, который, лишившись опоры, выпал из окна второго этажа на тротуар придомовой территории", ­- говорится в сообщении камчатской краевой прокуратуры.
Ребенок получил тяжелые травмы, от которых через три недели скончался в больнице. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
 
Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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