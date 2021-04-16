https://ria.ru/20210416/balbek-1728658939.html

Бальбек оценил призывы Макрона и Меркель об отводе российских войск

Бальбек оценил призывы Макрона и Меркель об отводе российских войск

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "европейским лукавством" заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T21:07

2021-04-16T21:07

2021-04-16T21:07

россия

руслан бальбек

эммануэль макрон

владимир зеленский

ангела меркель

украина

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "европейским лукавством" заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с призывом об отводе войск России от границ Украины.Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт ранее сообщил, что Меркель, Макрон и президент Украины Владимир Зеленский на трехсторонних переговорах 16 апреля призвали Россию свернуть наращивание войск у границ Украины.Депутат отметил, что европейские партнеры Киева готовы только "всякий бред говорить журналистам с серьезными лицами". "Конечно, от наших (Европы - ред.) заявлений ничего не изменится, но пусть в Украине думают, что у них есть мощные европейские союзники. Русские нас все равно не послушают и тем самым дадут повод кричать на каждом углу про российскую агрессию, потому что у нас, европейских правителей, насквозь лживая сущность", - заключил Бальбек.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210415/mishel-1728496148.html

https://ria.ru/20210416/donbass-1728581076.html

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россия, руслан бальбек, эммануэль макрон, владимир зеленский, ангела меркель, украина, в мире