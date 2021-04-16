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В Уссурийске автобус насмерть сбил женщину на остановке
В Уссурийске автобус насмерть сбил женщину на остановке
Рейсовый автобус, отъезжая от остановки в Уссурийске Приморского края, насмерть сбил женщину, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:52
2021-04-16T12:23
россия
умвд рф
авто
приморский край
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Рейсовый автобус, отъезжая от остановки в Уссурийске Приморского края, насмерть сбил женщину, сообщает региональное УМВД РФ.Общий стаж управления транспортными средствами водителя автобуса составляет 35 лет, в категории D - 11 лет. За 2021 год к административной ответственности за нарушение ПДД мужчину не привлекали. Медицинское освидетельствование показало отсутствие в его крови алкоголя. Проверка необходимой документации, а также отметок медицинского работника и механика не выявила нарушений.В момент ДТП в салоне автобуса находился один пассажир, медицинская помощь ему не потребовалась.ДТП произошло в светлое время суток на асфальтированной дороге. Проводится проверка.Также полиция просит очевидцев происшествия обратиться по указанным на сайте УМВД телефонам.
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россия, умвд рф, авто, приморский край, уссурийск, происшествия

В Уссурийске автобус насмерть сбил женщину на остановке

11:52 16.04.2021 (обновлено: 12:23 16.04.2021)
 
© Фото : Пресс-служба ОМВД России по городу УссурийскуЖенщина погибла в ДТП с участием рейсового автобуса в Уссурийске
Женщина погибла в ДТП с участием рейсового автобуса в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : Пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Рейсовый автобус, отъезжая от остановки в Уссурийске Приморского края, насмерть сбил женщину, сообщает региональное УМВД РФ.
"Установлено, что 53-летний водитель городского рейсового автобуса марки Hyundai Aero City, отъезжая от остановки общественного транспорта совершил наезд на женщину, которая двигалась в непосредственной близости автобуса. В результате наезда 55-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончалась на месте ДТП", - говорится в сообщении.
Общий стаж управления транспортными средствами водителя автобуса составляет 35 лет, в категории D - 11 лет. За 2021 год к административной ответственности за нарушение ПДД мужчину не привлекали. Медицинское освидетельствование показало отсутствие в его крови алкоголя. Проверка необходимой документации, а также отметок медицинского работника и механика не выявила нарушений.
В момент ДТП в салоне автобуса находился один пассажир, медицинская помощь ему не потребовалась.
ДТП произошло в светлое время суток на асфальтированной дороге. Проводится проверка.
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Также полиция просит очевидцев происшествия обратиться по указанным на сайте УМВД телефонам.
 
РоссияУМВД РФАвтоПриморский крайУссурийскПроисшествия
 
 
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