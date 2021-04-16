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В Уссурийске автобус насмерть сбил женщину на остановке

В Уссурийске автобус насмерть сбил женщину на остановке

Рейсовый автобус, отъезжая от остановки в Уссурийске Приморского края, насмерть сбил женщину, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:52

2021-04-16T11:52

2021-04-16T12:23

россия

умвд рф

авто

приморский край

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Рейсовый автобус, отъезжая от остановки в Уссурийске Приморского края, насмерть сбил женщину, сообщает региональное УМВД РФ.Общий стаж управления транспортными средствами водителя автобуса составляет 35 лет, в категории D - 11 лет. За 2021 год к административной ответственности за нарушение ПДД мужчину не привлекали. Медицинское освидетельствование показало отсутствие в его крови алкоголя. Проверка необходимой документации, а также отметок медицинского работника и механика не выявила нарушений.В момент ДТП в салоне автобуса находился один пассажир, медицинская помощь ему не потребовалась.ДТП произошло в светлое время суток на асфальтированной дороге. Проводится проверка.Также полиция просит очевидцев происшествия обратиться по указанным на сайте УМВД телефонам.

https://ria.ru/20210414/avariya-1728243113.html

россия

приморский край

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, умвд рф, авто, приморский край, уссурийск, происшествия