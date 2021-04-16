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Во Владивостоке скорая помощь столкнулась с иномаркой
Во Владивостоке скорая помощь столкнулась с иномаркой
Три человека пострадали в результате столкновения машины скорой помощи и иномарки на перекрестке во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T06:11
2021-04-16T11:28
россия
авто
владивосток
приморский край
дтп
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения машины скорой помощи и иномарки на перекрестке во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю."На улице Спортивной произошла автоавария с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи… Установлено, что 56-летний мужчина за рулем реанимационного автомобиля, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, двигался со стороны улицы Борисенко в направлении улицы Вилкова. На перекрестке произошло столкновение специализированного транспортного средства с автомашиной Toyota Aqua", - говорится в сообщении.В результате ДТП пострадали водитель скорой помощи, 34-летний водитель Toyota Aqua и его пассажир.Стаж водителя служебного транспортного средства составляет 16 лет. Стаж водителя иномарки – пять лет. В этом году обоих участников аварии не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20210412/dtp-1727925226.html
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россия, авто, владивосток, приморский край, дтп, происшествия

Во Владивостоке скорая помощь столкнулась с иномаркой

06:11 16.04.2021 (обновлено: 11:28 16.04.2021)
 
© Фото : Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу ВладивостокуДТП на улице Спортивной во Владивостоке с участием автомобиля скорой помощи
ДТП на улице Спортивной во Владивостоке с участием автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения машины скорой помощи и иномарки на перекрестке во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"На улице Спортивной произошла автоавария с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи… Установлено, что 56-летний мужчина за рулем реанимационного автомобиля, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, двигался со стороны улицы Борисенко в направлении улицы Вилкова. На перекрестке произошло столкновение специализированного транспортного средства с автомашиной Toyota Aqua", - говорится в сообщении.
© Фото : Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу ВладивостокуДТП на улице Спортивной во Владивостоке с участием автомобиля скорой помощи
ДТП на улице Спортивной во Владивостоке с участием автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку
ДТП на улице Спортивной во Владивостоке с участием автомобиля скорой помощи
В результате ДТП пострадали водитель скорой помощи, 34-летний водитель Toyota Aqua и его пассажир.
Стаж водителя служебного транспортного средства составляет 16 лет. Стаж водителя иномарки – пять лет. В этом году обоих участников аварии не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.
По факту ДТП проводится проверка.
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