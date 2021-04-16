https://ria.ru/20210416/angarskaya-1728576412.html

Участница Comedy Woman рассказала, как ее освистали на сцене

Участница Comedy Woman рассказала, как ее освистали на сцене

Актриса и участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская в недавнем выпуске передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:00

2021-04-16T19:00

2021-04-16T19:00

comedy woman

борис корчевников

шоубиз

надежда ангарская

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Актриса и участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская в недавнем выпуске передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказала, что еще с детства ее нестандартный рост и лишний вес часто становились предметом насмешек среди сверстников, а однажды ее освистали прямо на сцене.По словам артистки, это произошло, когда ей было 16 лет. Тогда Надежде, которая только закончила школу, предложили выступить в концерте, организованном для призывников. Она согласилась, тем более что уже в то время делала успехи в вокале и занимала призовые места в творческих конкурсах.Несмотря на негативную реакцию, будущая телезвезда исполнила хит Аллы Пугачевой и только после этого ушла за кулисы. В зале воцарилась гробовая тишина, а через мгновение раздались аплодисменты и крики "Браво!""Ты очень красивая", — поддержал артистку Борис Корчевников. "Так это ж сколько работы", — с иронией ответила ему Надежда Ангарская.

https://ria.ru/20210330/angarskaya-1603443856.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

comedy woman, борис корчевников, надежда ангарская, шоу-бизнес