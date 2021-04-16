https://ria.ru/20210416/angarskaya-1728576412.html
Участница Comedy Woman рассказала, как ее освистали на сцене
Участница Comedy Woman рассказала, как ее освистали на сцене
Актриса и участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская в недавнем выпуске передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:00
2021-04-16T19:00
2021-04-16T19:00
comedy woman
борис корчевников
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Актриса и участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская в недавнем выпуске передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказала, что еще с детства ее нестандартный рост и лишний вес часто становились предметом насмешек среди сверстников, а однажды ее освистали прямо на сцене.По словам артистки, это произошло, когда ей было 16 лет. Тогда Надежде, которая только закончила школу, предложили выступить в концерте, организованном для призывников. Она согласилась, тем более что уже в то время делала успехи в вокале и занимала призовые места в творческих конкурсах.Несмотря на негативную реакцию, будущая телезвезда исполнила хит Аллы Пугачевой и только после этого ушла за кулисы. В зале воцарилась гробовая тишина, а через мгновение раздались аплодисменты и крики "Браво!""Ты очень красивая", — поддержал артистку Борис Корчевников. "Так это ж сколько работы", — с иронией ответила ему Надежда Ангарская.
https://ria.ru/20210330/angarskaya-1603443856.html
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comedy woman, борис корчевников, надежда ангарская, шоу-бизнес
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Актриса и участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская в недавнем выпуске передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказала
, что еще с детства ее нестандартный рост и лишний вес часто становились предметом насмешек среди сверстников, а однажды ее освистали прямо на сцене.
По словам артистки, это произошло, когда ей было 16 лет. Тогда Надежде, которая только закончила школу, предложили выступить в концерте, организованном для призывников. Она согласилась, тем более что уже в то время делала успехи в вокале и занимала призовые места в творческих конкурсах.
"Я вышла петь "Любовь, похожая на сон" Пугачевой. На мне был черный балахон, который мама украсила серебряными нитями, — вспоминает Ангарская. — И как только я взяла микрофон, люди из зала начали кричать: "Фу!", "Уходи!", "Бе!" Но я не ушла".
Несмотря на негативную реакцию, будущая телезвезда исполнила хит Аллы Пугачевой и только после этого ушла за кулисы. В зале воцарилась гробовая тишина, а через мгновение раздались аплодисменты и крики "Браво!"
"Вот тогда мне стало еще обиднее. Я подумала: "Красивым людям легче живется", — отметила актриса.
"Ты очень красивая", — поддержал артистку Борис Корчевников. "Так это ж сколько работы", — с иронией ответила ему Надежда Ангарская.