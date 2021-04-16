Россия ввела санкции против глав ФБР и Нацразведки США
20:19 16.04.2021 (обновлено: 22:20 16.04.2021)
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. МИД опубликовал список бывших и действующих американских чиновников, которым закрывается въезд в Россию из-за причастности к разработке и реализации антироссийского курса:
- 1Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США;
- 2Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США;
- 3Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США;
- 4Сьюзан Райс, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;
- 5Кристофер Рэй, директор ФБР;
- 6Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США
- 7Джон Болтон, бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН;
- 8Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ.
На Смоленской площади пояснили, что приняли такое решение в ответ на введенные 2 марта американские санкции против российских официальных лиц.
Отмечается также, что МИД принял во внимание "беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях" и вопреки обычной практике опубликовал фамилии новых членов черного списка.