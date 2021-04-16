Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/amerikantsy-1728654143.html
Россия ввела санкции против глав ФБР и Нацразведки США
Россия ввела санкции против глав ФБР и Нацразведки США
МИД опубликовал список бывших и действующих американских чиновников, которым закрывается въезд в Россию из-за причастности к разработке и реализации... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T20:19
2021-04-16T22:20
фбр
кристофер рэй
джон болтон
сьюзан райс
евросоюз
оон
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568859686_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_8d21206b75b3cebc6188d143ceb30e18.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. МИД опубликовал список бывших и действующих американских чиновников, которым закрывается въезд в Россию из-за причастности к разработке и реализации антироссийского курса:На Смоленской площади пояснили, что приняли такое решение в ответ на введенные 2 марта американские санкции против российских официальных лиц.Отмечается также, что МИД принял во внимание "беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях" и вопреки обычной практике опубликовал фамилии новых членов черного списка.
https://ria.ru/20210416/bayden-1728508536.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568859686_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_ef06be3afe63f885561921d3011e93bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, кристофер рэй, джон болтон, сьюзан райс, евросоюз, оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Россия ввела санкции против глав ФБР и Нацразведки США

20:19 16.04.2021 (обновлено: 22:20 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. МИД опубликовал список бывших и действующих американских чиновников, которым закрывается въезд в Россию из-за причастности к разработке и реализации антироссийского курса:
  1. 1
    Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США;
  2. 2
    Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США;
  3. 3
    Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США;
  4. 4
    Сьюзан Райс, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;
  5. 5
    Кристофер Рэй, директор ФБР;
  6. 6
    Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США
  7. 7
    Джон Болтон, бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН;
  8. 8
    Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ.
На Смоленской площади пояснили, что приняли такое решение в ответ на введенные 2 марта американские санкции против российских официальных лиц.
Отмечается также, что МИД принял во внимание "беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях" и вопреки обычной практике опубликовал фамилии новых членов черного списка.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 03:47
"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
 
ФБРКристофер РэйДжон БолтонСьюзан РайсЕвросоюзООНРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния