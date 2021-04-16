https://ria.ru/20210416/amerikantsy-1728654143.html

Россия ввела санкции против глав ФБР и Нацразведки США

Россия ввела санкции против глав ФБР и Нацразведки США

МИД опубликовал список бывших и действующих американских чиновников, которым закрывается въезд в Россию из-за причастности к разработке и реализации... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T20:19

2021-04-16T20:19

2021-04-16T22:20

фбр

кристофер рэй

джон болтон

сьюзан райс

евросоюз

оон

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568859686_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_8d21206b75b3cebc6188d143ceb30e18.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. МИД опубликовал список бывших и действующих американских чиновников, которым закрывается въезд в Россию из-за причастности к разработке и реализации антироссийского курса:На Смоленской площади пояснили, что приняли такое решение в ответ на введенные 2 марта американские санкции против российских официальных лиц.Отмечается также, что МИД принял во внимание "беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях" и вопреки обычной практике опубликовал фамилии новых членов черного списка.

https://ria.ru/20210416/bayden-1728508536.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, кристофер рэй, джон болтон, сьюзан райс, евросоюз, оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире