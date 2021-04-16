https://ria.ru/20210416/alkogolik-1728506400.html

Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков

Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков

Натуральные вещества терпены, содержащиеся в стволе и корнях пихты сибирской, обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами и способны защищать и... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T02:07

2021-04-16T02:07

2021-04-16T02:07

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Натуральные вещества терпены, содержащиеся в стволе и корнях пихты сибирской, обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами и способны защищать и восстанавливать клетки печени после таких неблагоприятных воздействий, как алкогольная интоксикация, к такому выводу пришли российские специалисты из Института органической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН и научно-производственная компания "Инитиум-Фарм".Терпены - это широкий класс так называемых вторичных метаболитов, содержащихся в различных травах, цветах, деревьях, плодовых и овощных культурах. "Растения выделяют защитные вещества - терпены, которые позволяют сохранять клетки в стабильном состоянии даже при возникновении неблагоприятных стрессовых условий. Терпен - это фактически стрессовый гормон растительной клетки", - рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, сотрудник "Инитиум-Фарм" Людмила Лацерус.По ее словам, растительная клетка имеет схожее строение с животной клеткой. "А то, что защищает растительную клетку, не может не оказывать влияние на клетки человека. Поэтому мы и использовали эту идею для своих научных разработок", - добавила собеседница агентства.В организме человека терпены являются либо промежуточными, либо начальными звеньями в синтезе холестерина, сквалена, половых гормонов, стероидных гормонов, ферментов - то есть всех веществ, необходимых для здоровой жизнедеятельности. Человечество использует такие терпены как ментол, лимонен и камфора, для профилактики и лечения различных заболеваний уже много тысяч лет, однако о гепатопротекторных свойствах терпенов ученые узнают только сейчас.Авторы нынешней работы взяли для исследований терпены, которые содержатся в хвойных деревьях, а именно в корнях и стволе пихты сибирской. Хвойники - это очень стабильные растения-долгожители, некоторые из них живут по 4 тысячи лет. Благодаря терпенам, которые защищают клетки от неблагоприятного воздействия, хвойные деревья не сбрасывают листву в 60-градусный мороз и 40-градусную жару.Для того, чтобы доказать гепатопротекторные свойства терпенов, ученые провели эксперимент, в ходе которого в течение месяца вводили крысам этанол, разбавленный с водой, и терпенсодержащие препараты. Ученые выяснили, что под воздействием терпенов у крыс-алкоголиков нормализуются биохимические показатели крови, снижается выраженность повреждений клеток печени и уменьшается массовый коэффициент печени. Результаты исследований опубликованы в апрельском номере Русского медицинского журнала "Клинические рекомендации и алгоритмы для практикующих врачей"."Алкогольное поражение печени – это лишь одна из моделей неблагоприятного воздействия. Наши исследования показывают перспективность применения терпенов для защиты печени от любого токсического воздействия, например, из-за нарушений в питании, химиотерапии, длительного применения лекарственных препаратов, воздействия вирусов", - отметила Людмила Лацерус.При этом, по ее словам, терпены, проявляя высокую фармакологическую активность, не оказывают нежелательных побочных эффектов на весь организм и не создают фармакологической загруженности."Конечно, как на любое природное соединение, возможна аллергическая реакция на терпены, мы не можем этого исключать. Но терпены не настолько чуждое нам соединение. Все мы были в хвойных лесах, всем нам нравится хвойный запах, мы знаем, как полезно дышать в хвойном лесу, и даже думаем, как хорошо бы это поместить в пробирку. Так вот то, чем мы дышим в хвойном лесу - сейчас уже доступно в пробирке", - добавила Лацерус.В свою очередь доктор медицинских наук, профессор кафедры гастроэнтерологии и ученый секретарь Ученого совета Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ Игорь Зверков отметил, что открытые российскими учеными свойства терпенов не останутся незамеченными врачебным сообществом. "Терпены - это класс соединений, о которых очень мало знают врачи и люди. Витамины на слуху, флавоноиды – тоже на слуху, а то, что нам нужны терпены, чтобы наш организм нормально функционировал, мы не до конца понимаем. Я думаю, что в перспективе применение терпенов в профилактической медицине станет для нас такой же обыденностью как применение комплексных витаминов", - сказал Зверков РИА Новости.Использование алкоголя является ведущим фактором риска бремени болезней во всем мире, на которые приходится почти 10% смертей в мире среди населения в возрасте 15-49 лет. Согласно статистике, около 20-30% россиян регулярно злоупотребляют алкоголем. Со злоупотреблением алкоголем связано примерно 70% регистрируемых в России случаев гепатита и цирроза печени.

https://ria.ru/20201106/krysy-1583367990.html

https://ria.ru/20200419/1570262081.html

https://ria.ru/20200911/alkogolizm-1577071897.html

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