https://ria.ru/20210416/albaniya-1728647954.html

Лавров назвал разговоры о "великой Албании" провокационными

Лавров назвал разговоры о "великой Албании" провокационными

Разговоры о "великой Албании" провокационны, Москва призывает опекунов Приштины из ЕС и НАТО пресечь подобные настроения, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-16T19:37

2021-04-16T19:37

2021-04-17T02:38

сергей лавров

нато

сербия

косово

приштина

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Разговоры о "великой Албании" провокационны, Москва призывает опекунов Приштины из ЕС и НАТО пресечь подобные настроения, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20210416/serbiya-1728636811.html

сербия

косово

приштина

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сергей лавров, нато, сербия, косово, приштина, в мире