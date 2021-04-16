Лавров назвал разговоры о "великой Албании" провокационными
19:37 16.04.2021 (обновлено: 02:38 17.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Разговоры о "великой Албании" провокационны, Москва призывает опекунов Приштины из ЕС и НАТО пресечь подобные настроения, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что это неприемлемые, провокационные и очень вредные заявления. Разговоры о "великой Албании" идут уже не первый год. Мы всегда призываем наших коллег из Евросоюза и НАТО, которые опекают Приштину, пресечь подобного рода настроения, подобного рода планы и не допустить нагнетания подобного рода риторики", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
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