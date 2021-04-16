Журналиста РИА Новости не аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского
18:14 16.04.2021 (обновлено: 18:49 16.04.2021)
© REUTERS / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже
ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости в Париже не получила аккредитацию на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам его встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, организаторы объяснили отказ ограниченным количеством мест на фоне санитарных ограничений.
Это уже третий за два дня отказ в доступе к мероприятиям, связанным с визитом украинского лидера во Францию.
В пятницу Макрон провел встречу с Зеленским в Елисейском дворце. Затем должны были состояться их переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"У нас была ограниченная численность, и список был закрытый. То есть уже мест нет", — сказала РИА Новости представительница пресс-службы.
Она добавила, что за трансляцией пресс-конференции можно следить на странице офиса президента Украины в Facebook.
Ранее администрация французского президента также отказала корреспонденту РИА Новости в доступе для проведения протокольный съемки приезда Зеленского во двор Елисейского дворца, сославшись на санитарные ограничения на фоне пандемии коронавируса и большого числа подавших заявку. Накануне Елисейский дворец не предоставил РИА Новости доступ на телефонный брифинг переде переговорами лидеров двух стран.