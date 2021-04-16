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Журналиста РИА Новости не аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского

Журналиста РИА Новости не аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского

Корреспондент РИА Новости в Париже не получила аккредитацию на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам его встречи с французским... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:14

2021-04-16T18:14

2021-04-16T18:49

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ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости в Париже не получила аккредитацию на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам его встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, организаторы объяснили отказ ограниченным количеством мест на фоне санитарных ограничений.Это уже третий за два дня отказ в доступе к мероприятиям, связанным с визитом украинского лидера во Францию.В пятницу Макрон провел встречу с Зеленским в Елисейском дворце. Затем должны были состояться их переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель."У нас была ограниченная численность, и список был закрытый. То есть уже мест нет", — сказала РИА Новости представительница пресс-службы. Она добавила, что за трансляцией пресс-конференции можно следить на странице офиса президента Украины в Facebook.Ранее администрация французского президента также отказала корреспонденту РИА Новости в доступе для проведения протокольный съемки приезда Зеленского во двор Елисейского дворца, сославшись на санитарные ограничения на фоне пандемии коронавируса и большого числа подавших заявку. Накануне Елисейский дворец не предоставил РИА Новости доступ на телефонный брифинг переде переговорами лидеров двух стран.

https://ria.ru/20210415/latviya-1728460805.html

https://ria.ru/20210331/zhurnalistika-1603635184.html

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2021

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эммануэль макрон, риа новости, владимир зеленский, ангела меркель, франция, украина, в мире