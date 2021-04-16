Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20210416/akkreditatsiya-1728633542.html
Журналиста РИА Новости не аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского
Журналиста РИА Новости не аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского
Корреспондент РИА Новости в Париже не получила аккредитацию на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам его встречи с французским... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:14
2021-04-16T18:49
медиавойны
эммануэль макрон
риа новости
владимир зеленский
ангела меркель
франция
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728588236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1265c8dcc9165555b96c28b4f05f147d.jpg
ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости в Париже не получила аккредитацию на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам его встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, организаторы объяснили отказ ограниченным количеством мест на фоне санитарных ограничений.Это уже третий за два дня отказ в доступе к мероприятиям, связанным с визитом украинского лидера во Францию.В пятницу Макрон провел встречу с Зеленским в Елисейском дворце. Затем должны были состояться их переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель."У нас была ограниченная численность, и список был закрытый. То есть уже мест нет", — сказала РИА Новости представительница пресс-службы. Она добавила, что за трансляцией пресс-конференции можно следить на странице офиса президента Украины в Facebook.Ранее администрация французского президента также отказала корреспонденту РИА Новости в доступе для проведения протокольный съемки приезда Зеленского во двор Елисейского дворца, сославшись на санитарные ограничения на фоне пандемии коронавируса и большого числа подавших заявку. Накануне Елисейский дворец не предоставил РИА Новости доступ на телефонный брифинг переде переговорами лидеров двух стран.
https://ria.ru/20210415/latviya-1728460805.html
https://ria.ru/20210331/zhurnalistika-1603635184.html
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728588236_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_689c8b3cbdce0b3b46547f85dcaee418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, риа новости, владимир зеленский, ангела меркель, франция, украина, в мире

Журналиста РИА Новости не аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского

18:14 16.04.2021 (обновлено: 18:49 16.04.2021)
 
© REUTERS / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости в Париже не получила аккредитацию на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам его встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, организаторы объяснили отказ ограниченным количеством мест на фоне санитарных ограничений.
Это уже третий за два дня отказ в доступе к мероприятиям, связанным с визитом украинского лидера во Францию.
Город Рига - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 18:13
Посольство России назвало преследование журналистов в Латвии репрессиями
В пятницу Макрон провел встречу с Зеленским в Елисейском дворце. Затем должны были состояться их переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"У нас была ограниченная численность, и список был закрытый. То есть уже мест нет", — сказала РИА Новости представительница пресс-службы.
Она добавила, что за трансляцией пресс-конференции можно следить на странице офиса президента Украины в Facebook.
Ранее администрация французского президента также отказала корреспонденту РИА Новости в доступе для проведения протокольный съемки приезда Зеленского во двор Елисейского дворца, сославшись на санитарные ограничения на фоне пандемии коронавируса и большого числа подавших заявку. Накануне Елисейский дворец не предоставил РИА Новости доступ на телефонный брифинг переде переговорами лидеров двух стран.
Одиночный пикет в защиту свободы слова в поддержку русскоязычных журналистов Латвии возле Дома приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 15:45
Преследование журналистов: Запад будет завидовать успехам Прибалтики
 
МедиавойныЭммануэль МакронРИА НовостиВладимир ЗеленскийАнгела МеркельФранцияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния