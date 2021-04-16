https://ria.ru/20210416/agrarii-1728606013.html

Тюменские аграрии приступили к весенним полевым работам

Тюменские аграрии приступили к весенним полевым работам

Аграрии Тюменской области приступили к весенним полевым работам, сообщил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:54

2021-04-16T15:54

2021-04-16T15:54

тюменская область

александр моор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155255/87/1552558764_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f7602a1000ba5b32ffc796f141dac1f7.jpg

ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Аграрии Тюменской области приступили к весенним полевым работам, сообщил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов на онлайн-заседании президиума регионального правительства."Прогнозируемые посевные площади в 2021 году увеличились на 4 тысячи 600 гектаров по сравнению с 2020 годом. Планируется посеять более 709 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, свыше 278 тысяч гектаров кормов, более 16 тысяч гектаров картофеля и свыше 2 тысяч гектаров овощей открытого грунта", – сказал Чейметов.По его словам, общая готовность машинно-тракторного парка к весенним полевым работам в хозяйствах региона составляет 99 процентов. Кроме того, продолжается активное техническое перевооружение тюменских сельхозпредприятий. В рамках программы льготного инвестиционного кредитования уже согласованы 12 кредитных заявок на закупку 21 единицы техники на сумму свыше 167 миллионов рублей.Семенами зерновых и зернобобовых тюменские агропредприятия обеспечены на 111 процентов, картофеля – на 101 процент, овощей – на 100 процентов. Продолжается накопление запасов семян кукурузы и масличных культур. Имеются необходимые резервы горюче-смазочных материалов, запчастей и удобрений.

https://ria.ru/20210416/gazifikatsiya-1728585615.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор