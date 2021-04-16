https://ria.ru/20210416/agrarii-1728606013.html
Тюменские аграрии приступили к весенним полевым работам
Тюменские аграрии приступили к весенним полевым работам
Аграрии Тюменской области приступили к весенним полевым работам, сообщил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:54
2021-04-16T15:54
2021-04-16T15:54
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Аграрии Тюменской области приступили к весенним полевым работам, сообщил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов на онлайн-заседании президиума регионального правительства."Прогнозируемые посевные площади в 2021 году увеличились на 4 тысячи 600 гектаров по сравнению с 2020 годом. Планируется посеять более 709 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, свыше 278 тысяч гектаров кормов, более 16 тысяч гектаров картофеля и свыше 2 тысяч гектаров овощей открытого грунта", – сказал Чейметов.По его словам, общая готовность машинно-тракторного парка к весенним полевым работам в хозяйствах региона составляет 99 процентов. Кроме того, продолжается активное техническое перевооружение тюменских сельхозпредприятий. В рамках программы льготного инвестиционного кредитования уже согласованы 12 кредитных заявок на закупку 21 единицы техники на сумму свыше 167 миллионов рублей.Семенами зерновых и зернобобовых тюменские агропредприятия обеспечены на 111 процентов, картофеля – на 101 процент, овощей – на 100 процентов. Продолжается накопление запасов семян кукурузы и масличных культур. Имеются необходимые резервы горюче-смазочных материалов, запчастей и удобрений.
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александр моор
ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Аграрии Тюменской области приступили к весенним полевым работам, сообщил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов на онлайн-заседании президиума регионального правительства.
"Прогнозируемые посевные площади в 2021 году увеличились на 4 тысячи 600 гектаров по сравнению с 2020 годом. Планируется посеять более 709 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, свыше 278 тысяч гектаров кормов, более 16 тысяч гектаров картофеля и свыше 2 тысяч гектаров овощей открытого грунта", – сказал Чейметов.
По его словам, общая готовность машинно-тракторного парка к весенним полевым работам в хозяйствах региона составляет 99 процентов. Кроме того, продолжается активное техническое перевооружение тюменских сельхозпредприятий. В рамках программы льготного инвестиционного кредитования уже согласованы 12 кредитных заявок на закупку 21 единицы техники на сумму свыше 167 миллионов рублей.
Семенами зерновых и зернобобовых тюменские агропредприятия обеспечены на 111 процентов, картофеля – на 101 процент, овощей – на 100 процентов. Продолжается накопление запасов семян кукурузы и масличных культур. Имеются необходимые резервы горюче-смазочных материалов, запчастей и удобрений.
"Успешное проведение весенних полевых работ – залог хорошего урожая. Тюменские сельхозпредприятия при поддержке областного правительства на протяжении многих лет полностью обеспечивают земляков основными продуктами питания, гарантируя продовольственную безопасность региона. Наши аграрии активно реализуют свою продукцию на внешних рынках", -- заявил губернатор Тюменской области Александр Моор
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