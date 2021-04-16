https://ria.ru/20210416/afganistan-1728661253.html

В США допустили временное увеличение числа военных в Афганистане

В США допустили временное увеличение числа военных в Афганистане

США могут увеличить контингент в Афганистане для безопасного вывода войск, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T21:49

2021-04-16T21:49

2021-04-16T22:00

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сша

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. США могут увеличить контингент в Афганистане для безопасного вывода войск, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Я не исключаю, что будет добавлен дополнительный потенциал с тем, чтобы обеспечить безопасный вывод… Я не могу сказать, когда и сколько (военнослужащих) прибудут туда", - сказал Кирби."Нам может понадобиться дополнительная защита сил", - добавил он.Ранее США заявили, что начнут вывод войск из Афганистана до 1 мая и завершат его до 11 сентября.

https://ria.ru/20210415/vyvod-1728400668.html

афганистан

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2021

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джон кирби, в мире, министерство обороны сша, афганистан, сша