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В США допустили временное увеличение числа военных в Афганистане
В США допустили временное увеличение числа военных в Афганистане
США могут увеличить контингент в Афганистане для безопасного вывода войск, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T21:49
2021-04-16T22:00
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. США могут увеличить контингент в Афганистане для безопасного вывода войск, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Я не исключаю, что будет добавлен дополнительный потенциал с тем, чтобы обеспечить безопасный вывод… Я не могу сказать, когда и сколько (военнослужащих) прибудут туда", - сказал Кирби."Нам может понадобиться дополнительная защита сил", - добавил он.Ранее США заявили, что начнут вывод войск из Афганистана до 1 мая и завершат его до 11 сентября.
https://ria.ru/20210415/vyvod-1728400668.html
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джон кирби, в мире, министерство обороны сша, афганистан, сша

В США допустили временное увеличение числа военных в Афганистане

21:49 16.04.2021 (обновлено: 22:00 16.04.2021)
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. США могут увеличить контингент в Афганистане для безопасного вывода войск, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Я не исключаю, что будет добавлен дополнительный потенциал с тем, чтобы обеспечить безопасный вывод… Я не могу сказать, когда и сколько (военнослужащих) прибудут туда", - сказал Кирби.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 13:49
Президент Чехии выступил против вывода войск США из Афганистана
"Нам может понадобиться дополнительная защита сил", - добавил он.
Ранее США заявили, что начнут вывод войск из Афганистана до 1 мая и завершат его до 11 сентября.
 
Джон КирбиВ миреМинистерство обороны СШААфганистанСША
 
 
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