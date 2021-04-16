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https://ria.ru/20210416/afganistan-1728653522.html
В МИД назвали заявления США о "действиях" России в Афганистане домыслами
В МИД назвали заявления США о "действиях" России в Афганистане домыслами
Москва требует от США предоставить конкретные факты по обвинениям в якобы имевших место выплатах вознаграждений талибам за убийства американских солдат в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T20:13
2021-04-16T20:13
россия
мария захарова
исламское государство
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва требует от США предоставить конкретные факты по обвинениям в якобы имевших место выплатах вознаграждений талибам за убийства американских солдат в Афганистане, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Как отмечается в размещенном на сайте МИД документе, во внешнеполитическом ведомстве РФ "обратили внимание на озвученные вновь в ходе брифинга пресс-секретаря Белого Дома обвинения в адрес России в якобы имевших место выплатах вознаграждений талибам за убийства американских солдат в Афганистане, сведения о которых имеют, мол, низкую или среднюю степень достоверности"."Требуем от Вашингтона предоставления конкретных фактов, на основании которых делаются подобные голословные утверждения. В очередной раз заявляем, что прозвучавшие обвинения являются ничем иным, как домыслами и фобиями американского разведсообщества", - указала Захарова.В документе говорится, что "между тем продолжает поступать информация о пособничестве самих США террористическим группировкам, в том числе ИГИЛ*, в Афганистане, а также сообщения о намерении Вашингтона нарастить разведприсутствие в ИРА (Афганистане – ред.) на фоне вывода оттуда своих войск"."Уверены, что данные обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность не только в России, но и в других странах региона. Ожидаем от американской стороны разъяснений на сей счет", - отмечается в комментарии Захаровой.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210415/afganistan-1728337636.html
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россия, мария захарова, исламское государство, москва, сша, в мире

В МИД назвали заявления США о "действиях" России в Афганистане домыслами

20:13 16.04.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва требует от США предоставить конкретные факты по обвинениям в якобы имевших место выплатах вознаграждений талибам за убийства американских солдат в Афганистане, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Как отмечается в размещенном на сайте МИД документе, во внешнеполитическом ведомстве РФ "обратили внимание на озвученные вновь в ходе брифинга пресс-секретаря Белого Дома обвинения в адрес России в якобы имевших место выплатах вознаграждений талибам за убийства американских солдат в Афганистане, сведения о которых имеют, мол, низкую или среднюю степень достоверности".
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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"Требуем от Вашингтона предоставления конкретных фактов, на основании которых делаются подобные голословные утверждения. В очередной раз заявляем, что прозвучавшие обвинения являются ничем иным, как домыслами и фобиями американского разведсообщества", - указала Захарова.
В документе говорится, что "между тем продолжает поступать информация о пособничестве самих США террористическим группировкам, в том числе ИГИЛ*, в Афганистане, а также сообщения о намерении Вашингтона нарастить разведприсутствие в ИРА (Афганистане – ред.) на фоне вывода оттуда своих войск".
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"Уверены, что данные обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность не только в России, но и в других странах региона. Ожидаем от американской стороны разъяснений на сей счет", - отмечается в комментарии Захаровой.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
РоссияМария ЗахароваИсламское государствоМоскваСШАВ мире
 
 
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