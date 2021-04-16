https://ria.ru/20210416/afganistan-1728653522.html

В МИД назвали заявления США о "действиях" России в Афганистане домыслами

В МИД назвали заявления США о "действиях" России в Афганистане домыслами

Москва требует от США предоставить конкретные факты по обвинениям в якобы имевших место выплатах вознаграждений талибам за убийства американских солдат в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T20:13

2021-04-16T20:13

2021-04-16T20:13

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мария захарова

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва требует от США предоставить конкретные факты по обвинениям в якобы имевших место выплатах вознаграждений талибам за убийства американских солдат в Афганистане, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Как отмечается в размещенном на сайте МИД документе, во внешнеполитическом ведомстве РФ "обратили внимание на озвученные вновь в ходе брифинга пресс-секретаря Белого Дома обвинения в адрес России в якобы имевших место выплатах вознаграждений талибам за убийства американских солдат в Афганистане, сведения о которых имеют, мол, низкую или среднюю степень достоверности"."Требуем от Вашингтона предоставления конкретных фактов, на основании которых делаются подобные голословные утверждения. В очередной раз заявляем, что прозвучавшие обвинения являются ничем иным, как домыслами и фобиями американского разведсообщества", - указала Захарова.В документе говорится, что "между тем продолжает поступать информация о пособничестве самих США террористическим группировкам, в том числе ИГИЛ*, в Афганистане, а также сообщения о намерении Вашингтона нарастить разведприсутствие в ИРА (Афганистане – ред.) на фоне вывода оттуда своих войск"."Уверены, что данные обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность не только в России, но и в других странах региона. Ожидаем от американской стороны разъяснений на сей счет", - отмечается в комментарии Захаровой.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210415/afganistan-1728337636.html

https://ria.ru/20210414/pentagon-1728326714.html

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россия, мария захарова, исламское государство, москва, сша, в мире