https://ria.ru/20210416/afganistan-1728609647.html

В МИД ответили на заявления США о "действиях" России в Афганистане

В МИД ответили на заявления США о "действиях" России в Афганистане

Вашингтон, несмотря на заявления Белого дома, так и не предоставил по дипломатическим каналам информации о якобы причастности Москвы к организации убийств... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:13

2021-04-16T16:13

2021-04-16T16:49

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сша

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вашингтон, несмотря на заявления Белого дома, так и не предоставил по дипломатическим каналам информации о якобы причастности Москвы к организации убийств американских солдат в Афганистане, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Никакой информации они нам не передавали", - сказал Кабулов. Он добавил, что американская сторона сама дала понять, что "у них нет таких данных".Накануне, комментируя новые санкции против РФ, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что американская разведка с "низкой или средней" уверенностью считает, что Россия якобы предлагала талибам атаки на американских военных и служащих коалиции в 2019 году. Он добавил, что России якобы передавали "по дипломатическим, разведывательным и военным каналам четкие прямые сообщения по этим вопросам".Россия в прошлом отвергала подобные обвинения США. В частности, Кабулов указывал, что доказательств нет, и если разбирательство по этой теме будет честным, то американская сторона поймет, что "занимается глупостями".

https://ria.ru/20210416/voyska-1728508272.html

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россия, замир кабулов, москва, сша, в мире