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В МИД ответили на заявления США о "действиях" России в Афганистане
В МИД ответили на заявления США о "действиях" России в Афганистане
Вашингтон, несмотря на заявления Белого дома, так и не предоставил по дипломатическим каналам информации о якобы причастности Москвы к организации убийств... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:13
2021-04-16T16:49
россия
замир кабулов
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вашингтон, несмотря на заявления Белого дома, так и не предоставил по дипломатическим каналам информации о якобы причастности Москвы к организации убийств американских солдат в Афганистане, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Никакой информации они нам не передавали", - сказал Кабулов. Он добавил, что американская сторона сама дала понять, что "у них нет таких данных".Накануне, комментируя новые санкции против РФ, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что американская разведка с "низкой или средней" уверенностью считает, что Россия якобы предлагала талибам атаки на американских военных и служащих коалиции в 2019 году. Он добавил, что России якобы передавали "по дипломатическим, разведывательным и военным каналам четкие прямые сообщения по этим вопросам".Россия в прошлом отвергала подобные обвинения США. В частности, Кабулов указывал, что доказательств нет, и если разбирательство по этой теме будет честным, то американская сторона поймет, что "занимается глупостями".
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россия, замир кабулов, москва, сша, в мире

В МИД ответили на заявления США о "действиях" России в Афганистане

16:13 16.04.2021 (обновлено: 16:49 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вашингтон, несмотря на заявления Белого дома, так и не предоставил по дипломатическим каналам информации о якобы причастности Москвы к организации убийств американских солдат в Афганистане, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Никакой информации они нам не передавали", - сказал Кабулов. Он добавил, что американская сторона сама дала понять, что "у них нет таких данных".
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 03:29
В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
Накануне, комментируя новые санкции против РФ, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что американская разведка с "низкой или средней" уверенностью считает, что Россия якобы предлагала талибам атаки на американских военных и служащих коалиции в 2019 году. Он добавил, что России якобы передавали "по дипломатическим, разведывательным и военным каналам четкие прямые сообщения по этим вопросам".
Россия в прошлом отвергала подобные обвинения США. В частности, Кабулов указывал, что доказательств нет, и если разбирательство по этой теме будет честным, то американская сторона поймет, что "занимается глупостями".
 
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