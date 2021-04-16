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Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
https://ria.ru/20210416/adygeya-1728615191.html
В Адыгее объединят усилия с общественниками при подготовке к выборам в ГД
В Адыгее объединят усилия с общественниками при подготовке к выборам в ГД
Власти Адыгеи объединят усилия с представителями разных институтов гражданского общества, чтобы обеспечить прозрачность выборов в Государственную думу РФ и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:41
2021-04-16T16:41
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
госдума рф
александр брод
республика адыгея
политика
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Власти Адыгеи объединят усилия с представителями разных институтов гражданского общества, чтобы обеспечить прозрачность выборов в Государственную думу РФ и госсовет-хасэ республики в сентябре этого года, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.Кумпилов провел рабочую встречу с членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателем ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александром Бродом, говорится в сообщении. На встрече обсуждались вопросы соблюдения законности в ходе избирательных процессов, организации и проведения на территории республики предстоящих в этом году выборов в Госдуму РФ и госсовет-хасэ Адыгеи.Брод уточнил, что основная цель визита связана с мониторингом работы в регионе общественных наблюдателей, и предложил создать в Адыгее, как и в других регионах страны, пул независимых экспертов, которые смогут публично выступать, комментируя все стадии избирательной кампании, уточняется в релизе."Выборы – это всегда значимый этап в развитии политической системы демократического общества. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с разными институтами гражданского общества. Необходимо объединить усилия, чтобы обеспечить прозрачность и демократичность предстоящих выборов, а также добиться слаженной работы всех звеньев избирательной системы в республике", - сказал Кумпилов во время встречи.Отмечается, что глава Адыгеи поручил республиканскому центризбиркому уделить внимание всем рекомендациям СПЧ и ассоциации "Независимый общественный мониторинг".
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россия, мурат кумпилов, госдума рф, александр брод, республика адыгея, политика

В Адыгее объединят усилия с общественниками при подготовке к выборам в ГД

16:41 16.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗдание Майкопского пивоваренного завода
Здание Майкопского пивоваренного завода - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Власти Адыгеи объединят усилия с представителями разных институтов гражданского общества, чтобы обеспечить прозрачность выборов в Государственную думу РФ и госсовет-хасэ республики в сентябре этого года, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.
Кумпилов провел рабочую встречу с членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателем ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александром Бродом, говорится в сообщении. На встрече обсуждались вопросы соблюдения законности в ходе избирательных процессов, организации и проведения на территории республики предстоящих в этом году выборов в Госдуму РФ и госсовет-хасэ Адыгеи.
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Брод уточнил, что основная цель визита связана с мониторингом работы в регионе общественных наблюдателей, и предложил создать в Адыгее, как и в других регионах страны, пул независимых экспертов, которые смогут публично выступать, комментируя все стадии избирательной кампании, уточняется в релизе.
"Выборы – это всегда значимый этап в развитии политической системы демократического общества. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с разными институтами гражданского общества. Необходимо объединить усилия, чтобы обеспечить прозрачность и демократичность предстоящих выборов, а также добиться слаженной работы всех звеньев избирательной системы в республике", - сказал Кумпилов во время встречи.
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Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловГосдума РФАлександр БродРеспублика АдыгеяПолитика
 
 
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