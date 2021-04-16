https://ria.ru/20210416/adygeya-1728615191.html
В Адыгее объединят усилия с общественниками при подготовке к выборам в ГД
В Адыгее объединят усилия с общественниками при подготовке к выборам в ГД
Власти Адыгеи объединят усилия с представителями разных институтов гражданского общества, чтобы обеспечить прозрачность выборов в Государственную думу РФ и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:41
2021-04-16T16:41
2021-04-16T16:41
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
госдума рф
александр брод
республика адыгея
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582031735_0:164:3071:1891_1920x0_80_0_0_bb5b427c58cb47d0ea635e48dfe4218f.jpg
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Власти Адыгеи объединят усилия с представителями разных институтов гражданского общества, чтобы обеспечить прозрачность выборов в Государственную думу РФ и госсовет-хасэ республики в сентябре этого года, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.Кумпилов провел рабочую встречу с членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателем ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александром Бродом, говорится в сообщении. На встрече обсуждались вопросы соблюдения законности в ходе избирательных процессов, организации и проведения на территории республики предстоящих в этом году выборов в Госдуму РФ и госсовет-хасэ Адыгеи.Брод уточнил, что основная цель визита связана с мониторингом работы в регионе общественных наблюдателей, и предложил создать в Адыгее, как и в других регионах страны, пул независимых экспертов, которые смогут публично выступать, комментируя все стадии избирательной кампании, уточняется в релизе."Выборы – это всегда значимый этап в развитии политической системы демократического общества. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с разными институтами гражданского общества. Необходимо объединить усилия, чтобы обеспечить прозрачность и демократичность предстоящих выборов, а также добиться слаженной работы всех звеньев избирательной системы в республике", - сказал Кумпилов во время встречи.Отмечается, что глава Адыгеи поручил республиканскому центризбиркому уделить внимание всем рекомендациям СПЧ и ассоциации "Независимый общественный мониторинг".
https://ria.ru/20210415/mikrozaymy-1728445611.html
https://ria.ru/20210415/vyplata-1728434045.html
россия
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582031735_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_0f148b75051a688cb93a6dcc2beff79f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурат кумпилов, госдума рф, александр брод, республика адыгея, политика
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости.
Власти Адыгеи объединят усилия с представителями разных институтов гражданского общества, чтобы обеспечить прозрачность выборов в Государственную думу РФ
и госсовет-хасэ республики в сентябре этого года, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова
.
Кумпилов провел рабочую встречу с членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателем ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александром Бродом
, говорится в сообщении. На встрече обсуждались вопросы соблюдения законности в ходе избирательных процессов, организации и проведения на территории республики предстоящих в этом году выборов в Госдуму
РФ и госсовет-хасэ Адыгеи.
Брод уточнил, что основная цель визита связана с мониторингом работы в регионе общественных наблюдателей, и предложил создать в Адыгее, как и в других регионах страны, пул независимых экспертов, которые смогут публично выступать, комментируя все стадии избирательной кампании, уточняется в релизе.
"Выборы – это всегда значимый этап в развитии политической системы демократического общества. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с разными институтами гражданского общества. Необходимо объединить усилия, чтобы обеспечить прозрачность и демократичность предстоящих выборов, а также добиться слаженной работы всех звеньев избирательной системы в республике", - сказал Кумпилов во время встречи.
Отмечается, что глава Адыгеи поручил республиканскому центризбиркому уделить внимание всем рекомендациям СПЧ и ассоциации "Независимый общественный мониторинг".