https://ria.ru/20210416/adygeya-1728615191.html

В Адыгее объединят усилия с общественниками при подготовке к выборам в ГД

В Адыгее объединят усилия с общественниками при подготовке к выборам в ГД

Власти Адыгеи объединят усилия с представителями разных институтов гражданского общества, чтобы обеспечить прозрачность выборов в Государственную думу РФ и... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:41

2021-04-16T16:41

2021-04-16T16:41

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

госдума рф

александр брод

республика адыгея

политика

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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Власти Адыгеи объединят усилия с представителями разных институтов гражданского общества, чтобы обеспечить прозрачность выборов в Государственную думу РФ и госсовет-хасэ республики в сентябре этого года, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.Кумпилов провел рабочую встречу с членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателем ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александром Бродом, говорится в сообщении. На встрече обсуждались вопросы соблюдения законности в ходе избирательных процессов, организации и проведения на территории республики предстоящих в этом году выборов в Госдуму РФ и госсовет-хасэ Адыгеи.Брод уточнил, что основная цель визита связана с мониторингом работы в регионе общественных наблюдателей, и предложил создать в Адыгее, как и в других регионах страны, пул независимых экспертов, которые смогут публично выступать, комментируя все стадии избирательной кампании, уточняется в релизе."Выборы – это всегда значимый этап в развитии политической системы демократического общества. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с разными институтами гражданского общества. Необходимо объединить усилия, чтобы обеспечить прозрачность и демократичность предстоящих выборов, а также добиться слаженной работы всех звеньев избирательной системы в республике", - сказал Кумпилов во время встречи.Отмечается, что глава Адыгеи поручил республиканскому центризбиркому уделить внимание всем рекомендациям СПЧ и ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

https://ria.ru/20210415/mikrozaymy-1728445611.html

https://ria.ru/20210415/vyplata-1728434045.html

россия

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мурат кумпилов, госдума рф, александр брод, республика адыгея, политика