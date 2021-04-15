Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/zloupotreblenie-1728403321.html
Главу пензенского УФНС отправили под домашний арест
Главу пензенского УФНС отправили под домашний арест
Суд в Пензе в четверг поместил под домашний арест до 12 июня главу регионального управления Федеральной налоговой службы, которому предъявлено обвинение по делу РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:03
2021-04-15T14:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
пенза
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Суд в Пензе в четверг поместил под домашний арест до 12 июня главу регионального управления Федеральной налоговой службы, которому предъявлено обвинение по делу о злоупотреблении, сообщило управление СК РФ по области."Руководителю УФНС региона следователем предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями... В ходе допроса обвиняемый признал факт злоупотребления должностными полномочиями. Сегодня судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.Накануне СК РФ сообщил о задержании главы УФНС по Пензенской области в рамках дела о злоупотреблении сотрудниками управления. По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки в компании при наличии данных о неуплате этой организацией более 40 миллионов рублей налогов и около 20 миллионов рублей пени.По данным УФНС, с февраля 2013 года управление возглавляет Юрий Калабин.
https://ria.ru/20210222/zloupotreblenie-1598556440.html
россия
пенза
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), пенза, пензенская область, происшествия

Главу пензенского УФНС отправили под домашний арест

14:03 15.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Суд в Пензе в четверг поместил под домашний арест до 12 июня главу регионального управления Федеральной налоговой службы, которому предъявлено обвинение по делу о злоупотреблении, сообщило управление СК РФ по области.
"Руководителю УФНС региона следователем предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями... В ходе допроса обвиняемый признал факт злоупотребления должностными полномочиями. Сегодня судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Накануне СК РФ сообщил о задержании главы УФНС по Пензенской области в рамках дела о злоупотреблении сотрудниками управления. По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки в компании при наличии данных о неуплате этой организацией более 40 миллионов рублей налогов и около 20 миллионов рублей пени.
По данным УФНС, с февраля 2013 года управление возглавляет Юрий Калабин.
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 13:50
Гендиректору ТГК-2 предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)ПензаПензенская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Во Владивостоке ветерану, устроившей голодовку, вернули квартиру
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
Лента новостейМолния