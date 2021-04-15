https://ria.ru/20210415/zloupotreblenie-1728403321.html

Главу пензенского УФНС отправили под домашний арест

Главу пензенского УФНС отправили под домашний арест

Суд в Пензе в четверг поместил под домашний арест до 12 июня главу регионального управления Федеральной налоговой службы, которому предъявлено обвинение по делу РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:03

2021-04-15T14:03

2021-04-15T14:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

пенза

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Суд в Пензе в четверг поместил под домашний арест до 12 июня главу регионального управления Федеральной налоговой службы, которому предъявлено обвинение по делу о злоупотреблении, сообщило управление СК РФ по области."Руководителю УФНС региона следователем предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями... В ходе допроса обвиняемый признал факт злоупотребления должностными полномочиями. Сегодня судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.Накануне СК РФ сообщил о задержании главы УФНС по Пензенской области в рамках дела о злоупотреблении сотрудниками управления. По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки в компании при наличии данных о неуплате этой организацией более 40 миллионов рублей налогов и около 20 миллионов рублей пени.По данным УФНС, с февраля 2013 года управление возглавляет Юрий Калабин.

https://ria.ru/20210222/zloupotreblenie-1598556440.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), пенза, пензенская область, происшествия