https://ria.ru/20210415/zloupotreblenie-1728403321.html
Главу пензенского УФНС отправили под домашний арест
Главу пензенского УФНС отправили под домашний арест
Суд в Пензе в четверг поместил под домашний арест до 12 июня главу регионального управления Федеральной налоговой службы, которому предъявлено обвинение по делу РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:03
2021-04-15T14:03
2021-04-15T14:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
пенза
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Суд в Пензе в четверг поместил под домашний арест до 12 июня главу регионального управления Федеральной налоговой службы, которому предъявлено обвинение по делу о злоупотреблении, сообщило управление СК РФ по области."Руководителю УФНС региона следователем предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями... В ходе допроса обвиняемый признал факт злоупотребления должностными полномочиями. Сегодня судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.Накануне СК РФ сообщил о задержании главы УФНС по Пензенской области в рамках дела о злоупотреблении сотрудниками управления. По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки в компании при наличии данных о неуплате этой организацией более 40 миллионов рублей налогов и около 20 миллионов рублей пени.По данным УФНС, с февраля 2013 года управление возглавляет Юрий Калабин.
https://ria.ru/20210222/zloupotreblenie-1598556440.html
россия
пенза
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), пенза, пензенская область, происшествия