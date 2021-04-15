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МИД осудил действия Латвии против русскоязычных журналистов
МИД осудил действия Латвии против русскоязычных журналистов
Недавние действия Латвии против журналистов российских СМИ нарушают международное право, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:10
2021-04-15T23:31
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Недавние действия Латвии против журналистов российских СМИ нарушают международное право, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы расцениваем уголовное преследование журналистов в этой стране (Латвии) как откровенное нарушение международного права в части, касающейся свободы выражения своего мнения и принципа плюрализма средств массовой информации", — сказала Захарова на брифинге."Что происходит на самом деле в мире? Это не давление, а преследование в отношении российских журналистов. Об этих примерах мы говорим на официальном уровне, эти данные подтверждены. Почему же они не являются предметом интереса со стороны тех же самых американских журналистов, тех же самых американских правозащитных организаций, тех же самых американских специализированных структур, которые непосредственно занимаются вопросами свободы слова и защиты прав журналистов? Не интересно? Не может такого быть", — добавила она.По словам Захаровой, Россия призывает Ригу отказаться от репрессивных методов и репрессивной медиаполитики.Ранее латвийский журналист Алла Березовская сообщила, что Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемого. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызваны двое журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html
https://ria.ru/20210414/dopros-1728312022.html
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александр гапоненко, sputnik латвия, мария захарова, маргарита симоньян, рига, в мире, россия, латвия

МИД осудил действия Латвии против русскоязычных журналистов

16:10 15.04.2021 (обновлено: 23:31 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Недавние действия Латвии против журналистов российских СМИ нарушают международное право, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы расцениваем уголовное преследование журналистов в этой стране (Латвии) как откровенное нарушение международного права в части, касающейся свободы выражения своего мнения и принципа плюрализма средств массовой информации", — сказала Захарова на брифинге.
Одиночный пикет в защиту свободы слова в поддержку русскоязычных журналистов Латвии возле Дома приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 08:00
Преследование Латвией российских СМИ как вопль о помощи
"Что происходит на самом деле в мире? Это не давление, а преследование в отношении российских журналистов. Об этих примерах мы говорим на официальном уровне, эти данные подтверждены. Почему же они не являются предметом интереса со стороны тех же самых американских журналистов, тех же самых американских правозащитных организаций, тех же самых американских специализированных структур, которые непосредственно занимаются вопросами свободы слова и защиты прав журналистов? Не интересно? Не может такого быть", — добавила она.
По словам Захаровой, Россия призывает Ригу отказаться от репрессивных методов и репрессивной медиаполитики.
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14 апреля, 19:52
Главред Baltnews назвал допрос журналистов политическим терроризмом
Ранее латвийский журналист Алла Березовская сообщила, что Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемого. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызваны двое журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
 
Александр ГапоненкоSputnik ЛатвияМария ЗахароваМаргарита СимоньянРигаВ миреРоссияЛатвия
 
 
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