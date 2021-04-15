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Заседание президиума Госсовета и АСИ
Заседание президиума Госсовета и АСИ
Президент России Владимир Путин участвует в заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:17
2021-04-15T14:17
2021-04-15T14:49
россия
нюта федермессер
сбербанк россии
татьяна голикова
сергей собянин
владимир путин
общество
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Президент России Владимир Путин участвует в заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.Встреча посвящена вопросам повышения доступности и улучшению качества госуслуг в образовании, здравоохранении, сфере трудоустройства и социальной защиты.На заседании выступят гендиректор АСИ Светлана Чупшева, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, а также губернаторы, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета и те регионы, где в пилотном режиме был апробирован механизм НСИ.
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LIVE: Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив
LIVE: Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив
2021-04-15T14:17
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видео, россия, нюта федермессер, сбербанк россии, татьяна голикова, сергей собянин, владимир путин, общество
Президент России Владимир Путин участвует в заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.
Встреча посвящена вопросам повышения доступности и улучшению качества госуслуг в образовании, здравоохранении, сфере трудоустройства и социальной защиты.
На заседании выступят гендиректор АСИ Светлана Чупшева, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, а также губернаторы, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета и те регионы, где в пилотном режиме был апробирован механизм НСИ.