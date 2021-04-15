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Заседание президиума Госсовета и АСИ

Заседание президиума Госсовета и АСИ

Президент России Владимир Путин участвует в заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:17

2021-04-15T14:17

2021-04-15T14:49

россия

нюта федермессер

сбербанк россии

татьяна голикова

сергей собянин

владимир путин

общество

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Президент России Владимир Путин участвует в заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.Встреча посвящена вопросам повышения доступности и улучшению качества госуслуг в образовании, здравоохранении, сфере трудоустройства и социальной защиты.На заседании выступят гендиректор АСИ Светлана Чупшева, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, а также губернаторы, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета и те регионы, где в пилотном режиме был апробирован механизм НСИ.

россия

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2021

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LIVE: Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив LIVE: Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив 2021-04-15T14:17 true PT90M37S

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