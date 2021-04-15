На Ставрополье задержали главу краевого комитета по госзакупкам
22:22 15.04.2021 (обновлено: 22:28 15.04.2021)
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ПЯТИГОРСК, 15 апр - РИА Новости. В Ставропольском крае задержан председатель регионального комитета по государственным закупкам Александр Абалешев, подозреваемый в превышении должностных полномочий, сообщает краевое следственное управление СК.
"Следователь задержал председателя комитета Ставропольского края по государственным закупкам Александра Абалешева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Следствие будет ходатайствовать об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2019 году Абалешев требовал от представителя организации, победившей в аукционе на выполнение подрядных работ по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы в городе Ставрополе, отказаться от заключения контракта и препятствовал его заключению.
"Деяния подозреваемого привели к затягиванию сроков начала выполнения подрядных работ, срыву их поэтапного выполнения, расторжению контракта и неосвоению выделенных на нужды строительства бюджетных средств", - добавили в СУСК.