https://ria.ru/20210415/zaderzhanie-1728493785.html

На Ставрополье задержали главу краевого комитета по госзакупкам

На Ставрополье задержали главу краевого комитета по госзакупкам

В Ставропольском крае задержан председатель регионального комитета по государственным закупкам Александр Абалешев, подозреваемый в превышении должностных... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:22

2021-04-15T22:22

2021-04-15T22:28

ставропольский край

ставрополь

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 15 апр - РИА Новости. В Ставропольском крае задержан председатель регионального комитета по государственным закупкам Александр Абалешев, подозреваемый в превышении должностных полномочий, сообщает краевое следственное управление СК.По версии следствия, в 2019 году Абалешев требовал от представителя организации, победившей в аукционе на выполнение подрядных работ по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы в городе Ставрополе, отказаться от заключения контракта и препятствовал его заключению."Деяния подозреваемого привели к затягиванию сроков начала выполнения подрядных работ, срыву их поэтапного выполнения, расторжению контракта и неосвоению выделенных на нужды строительства бюджетных средств", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20210329/delo-1603278726.html

ставропольский край

ставрополь

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2021

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ставропольский край, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия