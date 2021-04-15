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На Ставрополье задержали главу краевого комитета по госзакупкам
На Ставрополье задержали главу краевого комитета по госзакупкам
В Ставропольском крае задержан председатель регионального комитета по государственным закупкам Александр Абалешев, подозреваемый в превышении должностных... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T22:22
2021-04-15T22:28
ставропольский край
ставрополь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 15 апр - РИА Новости. В Ставропольском крае задержан председатель регионального комитета по государственным закупкам Александр Абалешев, подозреваемый в превышении должностных полномочий, сообщает краевое следственное управление СК.По версии следствия, в 2019 году Абалешев требовал от представителя организации, победившей в аукционе на выполнение подрядных работ по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы в городе Ставрополе, отказаться от заключения контракта и препятствовал его заключению."Деяния подозреваемого привели к затягиванию сроков начала выполнения подрядных работ, срыву их поэтапного выполнения, расторжению контракта и неосвоению выделенных на нужды строительства бюджетных средств", - добавили в СУСК.
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ставропольский край, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

На Ставрополье задержали главу краевого комитета по госзакупкам

22:22 15.04.2021 (обновлено: 22:28 15.04.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : СК РФ
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ПЯТИГОРСК, 15 апр - РИА Новости. В Ставропольском крае задержан председатель регионального комитета по государственным закупкам Александр Абалешев, подозреваемый в превышении должностных полномочий, сообщает краевое следственное управление СК.

"Следователь задержал председателя комитета Ставропольского края по государственным закупкам Александра Абалешева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Следствие будет ходатайствовать об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году Абалешев требовал от представителя организации, победившей в аукционе на выполнение подрядных работ по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы в городе Ставрополе, отказаться от заключения контракта и препятствовал его заключению.
"Деяния подозреваемого привели к затягиванию сроков начала выполнения подрядных работ, срыву их поэтапного выполнения, расторжению контракта и неосвоению выделенных на нужды строительства бюджетных средств", - добавили в СУСК.
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