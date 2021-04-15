https://ria.ru/20210415/vysylka-1728488475.html
Высылка россиян из США не затронет дипкорпус при ООН, сообщил источник
Высылка россиян из США не затронет дипкорпус при ООН, сообщил источник
Объявленная США высылка сотрудников российской дипмиссии не затронет дипкорпус постоянного представительства РФ при ООН, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T21:11
2021-04-15T21:11
2021-04-15T21:11
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Объявленная США высылка сотрудников российской дипмиссии не затронет дипкорпус постоянного представительства РФ при ООН, заявил РИА Новости источник в постпредстве."Объявленная Соединенными Штатами высылка российских дипломатов не затронет дипкорпус постпредства РФ при ООН", - сказал источник.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728475115.html
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