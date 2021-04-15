https://ria.ru/20210415/vystavka-1728426394.html

В Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан

В Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан

В Санкт-Петербурге открылась международная выставка "Я здесь живу", на которой представлены работы и фотографа международного информационного агентства и радио... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:59

2021-04-15T15:59

2021-04-15T16:00

sputnik кыргызстан

sputnik

фотография

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БИШКЕК, 15 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге открылась международная выставка "Я здесь живу", на которой представлены работы и фотографа международного информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова.На эту выставку была отобрана фотосерия Кадырбекова "Ежегодные соревнования...". Он презентовал работу о кыргызской национальной конноспортивной игре аламан улак.Открытие международной выставки "Я здесь живу" прошло 15 апреля в залах главного штаба Государственного Эрмитажа. Посетители могут увидеть 200 лучших работ 45 фотокорреспондентов из России и других стран. Фотографы представляют свои работы и рассказывают о тех местах, где живут они и их герои.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20210412/sputnik-1727841964.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik кыргызстан, sputnik, фотография