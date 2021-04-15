В Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан
15:59 15.04.2021 (обновлено: 16:00 15.04.2021)
© SputnikВ Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова
© Sputnik
БИШКЕК, 15 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге открылась международная выставка "Я здесь живу", на которой представлены работы и фотографа международного информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова.
На эту выставку была отобрана фотосерия Кадырбекова "Ежегодные соревнования...". Он презентовал работу о кыргызской национальной конноспортивной игре аламан улак.
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Открытие международной выставки "Я здесь живу" прошло 15 апреля в залах главного штаба Государственного Эрмитажа. Посетители могут увидеть 200 лучших работ 45 фотокорреспондентов из России и других стран. Фотографы представляют свои работы и рассказывают о тех местах, где живут они и их герои.
© SputnikВ Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова
© Sputnik
В Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова
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