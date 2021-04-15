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В Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан
В Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан
В Санкт-Петербурге открылась международная выставка "Я здесь живу", на которой представлены работы и фотографа международного информационного агентства и радио... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:59
2021-04-15T16:00
sputnik кыргызстан
sputnik
фотография
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БИШКЕК, 15 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге открылась международная выставка "Я здесь живу", на которой представлены работы и фотографа международного информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова.На эту выставку была отобрана фотосерия Кадырбекова "Ежегодные соревнования...". Он презентовал работу о кыргызской национальной конноспортивной игре аламан улак.Открытие международной выставки "Я здесь живу" прошло 15 апреля в залах главного штаба Государственного Эрмитажа. Посетители могут увидеть 200 лучших работ 45 фотокорреспондентов из России и других стран. Фотографы представляют свои работы и рассказывают о тех местах, где живут они и их герои.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20210412/sputnik-1727841964.html
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sputnik кыргызстан, sputnik, фотография

В Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан

15:59 15.04.2021 (обновлено: 16:00 15.04.2021)
 
© SputnikВ Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова
В Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 15 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге открылась международная выставка "Я здесь живу", на которой представлены работы и фотографа международного информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова.
На эту выставку была отобрана фотосерия Кадырбекова "Ежегодные соревнования...". Он презентовал работу о кыргызской национальной конноспортивной игре аламан улак.
На радио Sputnik стартовала Неделя космоса - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 09:43
На радио Sputnik стартовала Неделя космоса
Открытие международной выставки "Я здесь живу" прошло 15 апреля в залах главного штаба Государственного Эрмитажа. Посетители могут увидеть 200 лучших работ 45 фотокорреспондентов из России и других стран. Фотографы представляют свои работы и рассказывают о тех местах, где живут они и их герои.
© SputnikВ Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова
В Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Sputnik
В Эрмитаже выставили работы фотографа Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
Sputnik заключил первое соглашение со СМИ Аргентины - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 19:56
Sputnik заключил первое соглашение со СМИ Аргентины
 
Sputnik КыргызстанSputnikФотография
 
 
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