Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону график предстоящих встреч, остановились на актуальных вопросах сотрудничества в преддверии визита в Минск российской правительственной делегации, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.
"Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания глав государств было развитие белорусско-российских отношений, также президенты обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента.
По ее данным, в ходе разговора более подробно Лукашенко и Путин "остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром".
Ранее Лукашенко и Путин созванивались 2 апреля, в День единения народов Белоруссии и России.