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Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч

Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч

Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону график предстоящих встреч, остановились на актуальных вопросах... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:07

2021-04-15T12:07

2021-04-15T12:07

россия

александр лукашенко

владимир путин

минск

белоруссия

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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону график предстоящих встреч, остановились на актуальных вопросах сотрудничества в преддверии визита в Минск российской правительственной делегации, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.По ее данным, в ходе разговора более подробно Лукашенко и Путин "остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром".Ранее Лукашенко и Путин созванивались 2 апреля, в День единения народов Белоруссии и России.

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2021

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россия, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия