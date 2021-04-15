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Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч
Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч
Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону график предстоящих встреч, остановились на актуальных вопросах... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:07
2021-04-15T12:07
россия
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону график предстоящих встреч, остановились на актуальных вопросах сотрудничества в преддверии визита в Минск российской правительственной делегации, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.По ее данным, в ходе разговора более подробно Лукашенко и Путин "остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром".Ранее Лукашенко и Путин созванивались 2 апреля, в День единения народов Белоруссии и России.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия

Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч

12:07 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону график предстоящих встреч, остановились на актуальных вопросах сотрудничества в преддверии визита в Минск российской правительственной делегации, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.
"Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания глав государств было развитие белорусско-российских отношений, также президенты обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента.
По ее данным, в ходе разговора более подробно Лукашенко и Путин "остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром".
Ранее Лукашенко и Путин созванивались 2 апреля, в День единения народов Белоруссии и России.
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссия
 
 
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