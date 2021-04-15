https://ria.ru/20210415/volontery-1728414706.html

Мурашко: "Волонтеры-медики" вносят значимый вклад в здравоохранение

Мурашко: "Волонтеры-медики" вносят значимый вклад в здравоохранение

"Волонтеры-медики" за пять лет направили более 80 тысяч добровольцев на участие в различных проектах, движение вносит значимый вклад в развитие специалистов... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:22

2021-04-15T15:22

2021-04-15T15:22

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Волонтеры-медики" за пять лет направили более 80 тысяч добровольцев на участие в различных проектах, движение вносит значимый вклад в развитие специалистов сферы здравоохранения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Волонтерство на сегодняшний день вносит значимый вклад в развитие специалистов сферы здравоохранения. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" является сегодня крупнейшим общественным ресурсом, центром в сфере медицинского добровольчества в нашей стране. За пять лет работы волонтеры медики <...> направили более 80 тысяч добровольцев", - заявил Мурашко, обращаясь к участникам Всероссийского форума волонтеров-медиков.Он отметил, что в рамках деятельности движения реализуется шесть федеральных программ - по профилактике социально значимых заболеваний, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, иммунодефицитных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также профилактики ухудшения зрения у школьников.Мурашко уточнил, что в 83 регионах создано две тысячи школьных отрядов волонтеров-медиков. Активисты отрядов ведут в своих школах работу по популяризации здорового образа жизни и помогают в медицинских организациях.Министр отметил, что благодаря движению российский банк донорской крови пополнился более чем на 60 тонн.

https://ria.ru/20210415/uborka-1728392189.html

россия

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россия, михаил мурашко, здоровье - общество