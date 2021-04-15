https://ria.ru/20210415/volontery-1728414706.html
Мурашко: "Волонтеры-медики" вносят значимый вклад в здравоохранение
Мурашко: "Волонтеры-медики" вносят значимый вклад в здравоохранение
"Волонтеры-медики" за пять лет направили более 80 тысяч добровольцев на участие в различных проектах, движение вносит значимый вклад в развитие специалистов... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:22
2021-04-15T15:22
2021-04-15T15:22
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728418732_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_49f85c016ff28f65568421766a918616.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Волонтеры-медики" за пять лет направили более 80 тысяч добровольцев на участие в различных проектах, движение вносит значимый вклад в развитие специалистов сферы здравоохранения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Волонтерство на сегодняшний день вносит значимый вклад в развитие специалистов сферы здравоохранения. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" является сегодня крупнейшим общественным ресурсом, центром в сфере медицинского добровольчества в нашей стране. За пять лет работы волонтеры медики <...> направили более 80 тысяч добровольцев", - заявил Мурашко, обращаясь к участникам Всероссийского форума волонтеров-медиков.Он отметил, что в рамках деятельности движения реализуется шесть федеральных программ - по профилактике социально значимых заболеваний, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, иммунодефицитных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также профилактики ухудшения зрения у школьников.Мурашко уточнил, что в 83 регионах создано две тысячи школьных отрядов волонтеров-медиков. Активисты отрядов ведут в своих школах работу по популяризации здорового образа жизни и помогают в медицинских организациях.Министр отметил, что благодаря движению российский банк донорской крови пополнился более чем на 60 тонн.
https://ria.ru/20210415/uborka-1728392189.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728418732_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_1cf2f20255cd5b0356a3c3811cfc5489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, здоровье - общество
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
"Волонтеры-медики" за пять лет направили более 80 тысяч добровольцев на участие в различных проектах, движение вносит значимый вклад в развитие специалистов сферы здравоохранения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
.
"Волонтерство на сегодняшний день вносит значимый вклад в развитие специалистов сферы здравоохранения. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" является сегодня крупнейшим общественным ресурсом, центром в сфере медицинского добровольчества в нашей стране. За пять лет работы волонтеры медики <...> направили более 80 тысяч добровольцев", - заявил Мурашко, обращаясь к участникам Всероссийского форума волонтеров-медиков.
Он отметил, что в рамках деятельности движения реализуется шесть федеральных программ - по профилактике социально значимых заболеваний, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, иммунодефицитных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также профилактики ухудшения зрения у школьников.
"Ежегодный охват населения профилактические информацией составляет более четырех миллионов человек. Ведется системная работа по привлечению населения к ведению здорового образа жизни", - добавил министр.
Мурашко уточнил, что в 83 регионах создано две тысячи школьных отрядов волонтеров-медиков. Активисты отрядов ведут в своих школах работу по популяризации здорового образа жизни и помогают в медицинских организациях.
Министр отметил, что благодаря движению российский банк донорской крови пополнился более чем на 60 тонн.