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Мурашко: "Волонтеры-медики" вносят значимый вклад в здравоохранение
Мурашко: "Волонтеры-медики" вносят значимый вклад в здравоохранение
"Волонтеры-медики" за пять лет направили более 80 тысяч добровольцев на участие в различных проектах, движение вносит значимый вклад в развитие специалистов... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:22
2021-04-15T15:22
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Волонтеры-медики" за пять лет направили более 80 тысяч добровольцев на участие в различных проектах, движение вносит значимый вклад в развитие специалистов сферы здравоохранения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Волонтерство на сегодняшний день вносит значимый вклад в развитие специалистов сферы здравоохранения. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" является сегодня крупнейшим общественным ресурсом, центром в сфере медицинского добровольчества в нашей стране. За пять лет работы волонтеры медики &lt;...&gt; направили более 80 тысяч добровольцев", - заявил Мурашко, обращаясь к участникам Всероссийского форума волонтеров-медиков.Он отметил, что в рамках деятельности движения реализуется шесть федеральных программ - по профилактике социально значимых заболеваний, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, иммунодефицитных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также профилактики ухудшения зрения у школьников.Мурашко уточнил, что в 83 регионах создано две тысячи школьных отрядов волонтеров-медиков. Активисты отрядов ведут в своих школах работу по популяризации здорового образа жизни и помогают в медицинских организациях.Министр отметил, что благодаря движению российский банк донорской крови пополнился более чем на 60 тонн.
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко: "Волонтеры-медики" вносят значимый вклад в здравоохранение

15:22 15.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота волонтеров-медиков в Москве
Работа волонтеров-медиков в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Волонтеры-медики" за пять лет направили более 80 тысяч добровольцев на участие в различных проектах, движение вносит значимый вклад в развитие специалистов сферы здравоохранения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Волонтерство на сегодняшний день вносит значимый вклад в развитие специалистов сферы здравоохранения. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" является сегодня крупнейшим общественным ресурсом, центром в сфере медицинского добровольчества в нашей стране. За пять лет работы волонтеры медики <...> направили более 80 тысяч добровольцев", - заявил Мурашко, обращаясь к участникам Всероссийского форума волонтеров-медиков.
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Он отметил, что в рамках деятельности движения реализуется шесть федеральных программ - по профилактике социально значимых заболеваний, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, иммунодефицитных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также профилактики ухудшения зрения у школьников.
"Ежегодный охват населения профилактические информацией составляет более четырех миллионов человек. Ведется системная работа по привлечению населения к ведению здорового образа жизни", - добавил министр.
Мурашко уточнил, что в 83 регионах создано две тысячи школьных отрядов волонтеров-медиков. Активисты отрядов ведут в своих школах работу по популяризации здорового образа жизни и помогают в медицинских организациях.
Министр отметил, что благодаря движению российский банк донорской крови пополнился более чем на 60 тонн.
 
РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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